به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ترافیک بالای متقاضیان استفاده از رادیو ترانک اختصاصی و شبکه های متحرک زمینی اختصاصی باعث کاهش بهره وری طیف امواج رادیویی در باندهای VHF و UHF شده است که با تصویب کلیات پروانه رادیو ترانک عمومی، تقاضاهای مربوط به شبکه های متحرک زمینی اختصاصی ساماندهی می شود.

براساس این مصوبه تعدادی پروانه ارائه خدمات ارتباطی از نوع رادیو ترانک عمومی در مناطق رادیویی مختلف صادر می شود که شرح این خدمات در اسناد مزایده به شرکتهای داوطلب ارائه خواهد شد.

شبکه های رادیو ترانک امکان ارتباطی را برای نهادهای ارائه کننده خدمات حرفه ای فراهم می کند که شبکه های ارتباطی عمومی مانند تلفن همراه یا شبکه های متحرک اختصاصی قادر به پوشش ارتباطی آنها نیستند.

تامین نیاز ارتباطی گروه بزرگی از متقاضیان حرفه ای دسترسی به ارتباطات رادیویی از جمله مزیت های ارائه پروانه رادیو ترانک عمومی است که با راه اندازی این شبکه متقاضیان نیازی به برپایی شبکه های متحرک زمینی اختصاصی ندارند.

در مزایده ای که بر اساس این مصوبه قرار است برگزار شود پروانه ها به شکل منطقه رادیویی صادر شده و هر کدام از این مناطق تعدادی از استانها را پوشش می دهد.

علاوه بر کنترل، نظارت، مدیریت یکپارچه شبکه و کاهش زمان تامین درخواست های استفاده از بی سیم، ایجاد شبکه رادیو ترانک در باندهای UHF/VHF باعث استفاده بهینه از طیف امواج رادیوئی و تامین نیازهای روزافزون متقاضیان که به دلیل محدودیتهای فضای فرکانسی با عدم واگذاری فرکانس روبرو می شوند خواهد شد.

به گزارش مهر، سیستم‌های رادیوترانک مشابه سیستم‌های تلفنی راه دور عمل می کنند که مشترکان می‌توانند از یک کانال یا فرکانس بصورت مشترک استفاده کنند. در این روش تجیهزات جانبی شامل تکرارکننده‌های رادیوئی، ایستگاههای اصلی و آنتن‌ها بصورت مشترک استفاده می‌شود و هزینه‌های اصلی کاهش می‌یابند.