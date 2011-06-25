به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، سازمان آزادی بخش فلسطین با صدور بیانیه ای رژیم اسرائیل را به تلاش برای یهودی سازی کامل بیت القدس متهم کرد.

در این بیانیه آمده است: اشغالگران اسرائیلی برای یهودی سازی کاخهای مربوط به دوره امویان در جنوب مسجدالاقصی تلاش می کنند و در راستای طرح موسوم به باغهای توراتی سعی در تخریب همه آثار اسلامی دارند.

بیانیه سازمان آزادی بخش فلسطین تاکید کرد: اجرای این طرحها به مفهوم ویرانی همه آثار اسلامی تاریخی و سلطه بر اوقاف اسلامی که جزء جدا نشدنی مسجد الاقصی است می باشد. اشغالگران در راستای اجرای طرح موسوم به هیکل سلیمان به یهودی سازی قدس ادامه می دهند.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی در راستای یهودی سازی قدس میراث های اسلامی در جنوب مسجد الاقصی را مورد تعرض قرار داده و برای اجرای طرحی تحت عنوان باغهای توراتی اقدام کرده است.