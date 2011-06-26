سید مصطفی داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر اتمام عملیات احداث فاز اول این ایستگاه، اظهار داشت: خط فرعی انبار نفت زاهدان برای تخلیه فرآورده های نفتی در زمینی به مساحت 30 هکتار و در دو فاز احداث می شود .

وی بیان داشت: حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی این پروژه 60 هزار متر مکعب است.

داودی افزود: خطوط اولیه شرکت نفت شامل خطوط ورودی و خروجی به طول هزار و 500 متر با ریل های استاندارد R60 ساخته شده که عملیات احداث فاز اول این پروژه مهم ظرف مدت سه ماه با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال، امروز به اتمام رسید و آماده بهره برداری شد .

مدیرکل راه آهن جنوب شرق کشور بیان داشت: با بهره برداری از این ایستگاه، سهم قابل توجهی از حمل روزانه چهار میلیون لیتر فرآوردهای نفتی به استان توسط راه آهن و شبکه ریلی حمل خواهد شد و این فرصت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در راه آهن است .

وی در مورد فاز دوم این پروژه نیز عنوان کرد: در فاز دوم تعداد پنج خط به طول پنج کیلومتر با 13 عدد سوزن و سه دهانه پل آب رو در صورت تامین اعتبار احداث خواهد شد که باعث افزایش ظرفیت تخلیه فرآورده های نفتی به میزان دو برابر می شود .