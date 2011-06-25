به گزارش خبرگزاری مهر، دمای هوای تهران امروز بین 32 تا 33 درجه سانتیگراد است و طی امروز و فردا در دامنه های البرز مشرف به تهران احتمال بارندگی وجود دارد.

همچنین طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه دراستانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و در روزهای شنبه و یکشنبه در دامنه های البرز مرکزی و برخی نقاط استانهای همدان،‌ مرکزی، زنجان شرایط برای رگبارهای موقتی باران همراه با رعد و برق و وزش باد فراهم است.

در منطقه جنوب غرب کشور تا ایلام طی 2 تا 3 روز آینده در برخی نقاط استانهای ایلام و خوزستان و با شدت کمتر در برخی نقاط استان های کرمانشاه و بوشهر باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست.

