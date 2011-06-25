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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

هواشناسی اعلام کرد:

دمای تهران تا اواخر هفته 4 تا 8 درجه گرم‌‌تر می‌شود

دمای تهران تا اواخر هفته 4 تا 8 درجه گرم‌‌تر می‌شود

پس از کاهش قابل توجه دما ی هوا در نیمه شمالی کشور در پنج روز گذشته بررسی نقشه های پیش یابی سازمان هواشناسی نشان می دهد که از روز یکشنبه تا روزهای پایانی هفته جاری دمای هوا در بیشتر نقاط کشور به ویژه نیمه شمالی بین 4 تا 8 درجه افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دمای هوای تهران امروز بین 32 تا 33 درجه سانتیگراد است و طی امروز و فردا در دامنه های البرز مشرف به تهران احتمال بارندگی وجود دارد.

همچنین طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه دراستانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و در روزهای شنبه و یکشنبه در دامنه های البرز مرکزی و برخی نقاط استانهای همدان،‌ مرکزی، زنجان شرایط برای رگبارهای موقتی باران همراه با رعد و برق و وزش باد فراهم است.

در منطقه جنوب غرب کشور تا ایلام طی 2 تا 3 روز آینده در برخی نقاط استانهای ایلام و خوزستان و با شدت کمتر در برخی نقاط استان های کرمانشاه و بوشهر باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست.
 

کد مطلب 1343920

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