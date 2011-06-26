کانون ازدواج آسان در زابل خدمات ازدواج به زوجهای جوان ارائه می دهد

حجت الاسلام صالح مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام زوج های جوان می توانند با مراجعه به این کانون و پرداخت سه میلیون و 300 هزار ریال لباس و کلبه عروس، کارت دعوت، خنچه عقد، آرایش عروس، تزئین ماشین عروس، فیلم برداری و آبمیوه و شیرینی مراسم عروسی خود را تهیه کنند .

وی ضمن تقدیر از خیرانی که این نهاد را حمایت می کنند، گفت: تاکنون 10 زوج جوان با مراجعه به این کانون از خدمات آن بهره مند شده اند.

مومنی بیان داشت: کانون در صورت درخواست زوجهای جوان بدون هیچ گونه اسم و نشانی از ابتدای مراسم عروسی تا انتها خدمات لازم را ارائه می دهد.

مسئول کانون ازدواج آسان جوانان زابل بیان داشت: نخستین کانون ازدواج آسان سیستان و بلوچستان از پنجم خرداد با مجوز وزارت کشور در این شهرستان راه اندازی شد و بر اساس برنامه ریزی، شعبه مرکز استان نیز تا پایان سال جاری افتتاح می شود.