به گزارش خبرنگار مهر، آئین معرفی امام جمعه جدید هویزه ظهر شنبه با حضور آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، مسئولان استانی و مردم این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، امام جمعه را محور وحدت در هر شهری دانست و گفت: وحدت و انسجام بر محور ولایت اهل بیت(ع) و ولایت فقیه از مسائل بسیار مهمی است که امام جمعه به آن دعوت می‌کند.



آیت الله موسوی جزایری افزود: اگر ملت و دولت به دور از تشتت، دست در دست هم دهند مسیر پیشرفت و تعالی طی خواهد شد و کمبود ها و عقب ماندگی ها برطرف می شود.



همچنین حجت الاسلام محمود محمد زاده رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه استان خوزستان ضمن قرائت حکم انتصاب امام جمعه جدید هویزه در سخنانی به بیان جایگاه والای نمازجمعه در فرهنگ اسلامی پرداخت و بیان داشت: امام جمعه از سوی حاکم اسلامی یعنی ولی فقیه منصوب می شود از این رو بر همه است که با همکاری شایسته با وی در راستای پیشبرد اهداف انقلاب گام بردارند.



وی اصلی ترین شان امام جمعه را تصدی گری امور فرهنگی مذهبی جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: امام جمعه باید متناسب با جایگاه خود اصالت علوی و شیعه جامعه را حفظ و آن را برای آیندگان به ارمغان بگذارد، همچنانکه گذشتگان آن را به ما هدیه کرده اند.



در ادامه حجت الاسلام جابر بوعذار، امام جمعه جدید هویزه خود را خادم مردم خواند و گفت: باید همه با هم و متحد نسبت به برطرف کردن مشکلات شهرمان اقدام کنیم.



حجت الاسلام جابر بوعذار پیش از این امام جمعه شهرستان حمیدیه بود و با حکم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به عنوان امام جمعه جدید هویزه معرفی شد. پیش از این حجت الاسلام ‌سید حسین ذهبی، امامت جمعه‌ هویزه را بر عهده داشت.