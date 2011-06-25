نحوه توزیع اعتبارات در اولین سال تاسیس البرز تعیین کننده است

اسکندر صیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کرج به تازگی به استان ارتقا یافته و امسال، اولین سالی است که البرز، اعتبار مستقل دارد.

وی ادامه داد: به این ترتیب، امسال پایه ای برای سالهای بعد البرز در زمینه اعتبار است و توزیع اعتبارات در امسال باید به بهترین نحو در استان انحام شود.

این مسئول عنوان کرد: اگر توزیع اعتبارات در اولین سال مستقل شدن، اصولی و عادلانه باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات نیز جلوگیری می شود.

زمینه توزیع اعتبارات، تعادل منطقه ای محقق شود

وی اظهار داشت: لازم است در زمینه توزیع اعتبارات، تعادل منطقه ای محقق شود ضمن اینکه لازم است مزیتهای نسبی استانی و شهرستانی نیز در این خصوص لحاظ شود.

صیدایی اضافه کرد: همچنین لازم است برش شهرستانی از بودجه در پیوند با قالب استانی باشد و در این زمینه، هماهنگی مطلوبی وجود داشته باشد.

وی یادآور شد: همچنین لازم است اتمام پروژه های نیمه تمام در استان البرز با همکاری دستگاه ها با جدیت دنبال شود.