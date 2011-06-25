به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت های شاخص این اداره کل اظهار داشت: در حال حاضر 120 روحانی مستقر و طرح هجرت در روستاها و مناطق محروم این استان فعال هستند.

وی بیان کرد: 100 نفر روحانی نیز به صورت خود استقرار و بومی در سطح روستاها مشغول فعالیت تبلیغی هستند.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی بیش از 140 کانون فرهنگی مذهبی و 25 انجمن اسلامی با رویکرد مذهبی وجود دارد، افزود: در فراخوان بخش مداحان 788 مداح تاکنون در کانون مداحان ثبت نام کرده اند.

وی عنوان کرد: در طرح ساماندهی شبکه تبلیغ خواهران خراسان جنوبی نیز 250 نفر حضور جدی دارند که این ظرفیت در کمتر نقطه ‌ای از نقاط کشور مشاهده می ‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: روحانیت خراسان‌ جنوبی همدل و هم نوا با مدیریت ائمه جمعه در اجرای برنامه ها و فعالیت های مذهبی تلاش می کنند.

وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی در اجرای برخی برنامه ها با کمبود اعتبارات مواجه هستیم، تأکید کرد: خراسان جنوبی به دلیل هم مرز بودن با افغانستان در حوزه جوانان آسیب پذیر شده و این امر، نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

حجت الاسلام لطفیان بیان کرد: موازی کاری دستگاه‌های اجرایی در برخی از حوزه های فرهنگی، عدم اجرای صحیح پیوست فرهنگی در طرح های کلان، عدم استقبال روحانیون مشهد و قم به درخواست روستاها از جمله مشکلات این استان است.

به گفته وی بسیاری از این مشکلات با مطرح شدن در شورای فرهنگ عمومی استان در حال بررسی و پی گیری است.