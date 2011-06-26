محسن علی اکبری به خبرنگار مهر گفت: جلسه رسمی این شورا تا 10 روز آینده با حضور اعضا، وزیر ارشاد و رئیس جمهوری برگزار خواهد شد.

وی درباره طرح‌های دیگر این شورا افزود: مصوبه اصلی این شورا بحث معافیت مالیاتی هنرمندان است که به امضای وزیر ارشاد رسیده و آیین‌نامه آن تنظیم و به امضای اعضا رسیده است. البته آقای رئیس جمهور در جریان این موضوع هستند. در جلسه قبلی که با ایشان داشتیم موافقت کردند و قرار شد ما راهکار ارئه کنیم.

علی‌اکبری ادامه داد: راهکار ما ارائه و به امضاء رسیده است. در حال حاضر منتظریم رئیس جمهوری دستورالعمل اجرایی آن را به وزیر اقتصاد و دارائی ارائه دهد.

وی افزود: بحث ساخت سالن‌ها و شهرک‌های سینمایی در برنامه شورای عالی سینما است. از طرف دیگر بحث بیمه محصولات فرهنگی، عوامل و سازندگان آثار در دستور کار ما است. همان‌طور که می‌دانید فیلم‌های سینمایی ما به شدت با ضرر مالی روبرو می‌شوند و باید بحث بیمه آنها دنبال شود.