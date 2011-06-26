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۵ تیر ۱۳۹۰، ۷:۵۶

علی‌اکبری در گفتگو با مهر:

شورای عالی سینما تا 10 روز آینده با رئیس جمهوری دیدار می‌کند

شورای عالی سینما تا 10 روز آینده با رئیس جمهوری دیدار می‌کند

یک عضو شورای عالی سینما از دیدار اعضای این شورا با رئیس جمهوری تا 10 روز آینده و طرح بیمه محصولات فرهنگی خبر داد.

محسن علی اکبری به خبرنگار مهر گفت: جلسه رسمی این شورا تا 10 روز آینده با حضور اعضا، وزیر ارشاد و رئیس جمهوری برگزار خواهد شد.

وی درباره طرح‌های دیگر این شورا افزود: مصوبه اصلی این شورا بحث معافیت مالیاتی هنرمندان است که به امضای وزیر ارشاد رسیده و آیین‌نامه آن تنظیم و به امضای اعضا رسیده است. البته آقای رئیس جمهور در جریان این موضوع هستند. در جلسه قبلی که با ایشان داشتیم موافقت کردند و قرار شد ما راهکار ارئه کنیم.

علی‌اکبری ادامه داد: راهکار ما ارائه و به امضاء رسیده است. در حال حاضر منتظریم رئیس جمهوری دستورالعمل اجرایی آن را به وزیر اقتصاد و دارائی ارائه دهد.

وی افزود: بحث ساخت سالن‌ها و شهرک‌های سینمایی در برنامه شورای عالی سینما است. از طرف دیگر بحث بیمه محصولات فرهنگی، عوامل و سازندگان آثار  در دستور کار ما است. همان‌طور که می‌دانید فیلم‌های سینمایی ما به شدت با ضرر مالی روبرو می‌شوند و باید بحث بیمه آنها دنبال شود.

کد مطلب 1343933

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