"مهر" دقیق ترین رسانه آذربایجان غربی/ رسانه ای با انتقادات منصفانه

وحید جلال زاده در تماس تلفنی با سرپرست خبرگزاری مهر در آذربایجان غربی، ضمن تبریک سالروز تاسیس این خبرگزاری اظهارداشت: در طول فعالیت بنده به عنوان استاندار در آذربایجان غربی شاهد حضور به موقع، سریع و صحیح خبرگزاری مهر در تمامی حوادث و اتفاقات خبری استان به خصوص در اتفاقات حساس و مهم بودم.

وی تاکید کرد: تاکنون خبرگزاری مهر در استان به لحاظ حضور به موقع و فعالانه در تمامی حوادث و اتفاقات خبری استان جزو اولین و دومین رسانه آذربایجان غربی نقش آفرینی کرده است.

جلال زاده با بیان اینکه تمامی اظهارات بنده در خصوص فعالیت خبرگزاری مهر در استان از صمیم قلب و صادقانه است اظهارداشت: حضور فعال خبرنگار خبرگزاری مهر در آذربایجان غربی در اکثر رویدادهای مهم و حساس خبری استان نسبت به سایر رسانه ها مثال زدنی و پررنگ تر است.

"مهر" دارای منصفانه ترین نقدهای خبری است

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه خبرگزاری مهر در استان شایسته بهترین تقدیرهاست بیان داشت: عملکرد مهر در انعکاس مسایل و مشکلات استان به لحاظ حضور چشمگیر و فعال شایسته تقدیر است.

جلال زاده با بیان اینکه منصفانه ترین نقدهای خبری استان متعلق به خبرگزاری "مهر" در آذربایجان غربی است گفت: مهر منصفانه ترین نقدهای خبری در استان را انجام می دهد و در انعکاس مسایل و مشکلات استان بی طرفانه عمل می کند که در این جا از تمامی متولیان خبرگزاری مهر در سطح کشور قدردانی می کنم.

خبرگزاری "مهر" خلاء خبری کشور را پر کرده است

استاندار آذربایجان غربی با تبریک مجدد سالروز تاسیس خبرگزاری مهر به مدیرعامل و کارکنان این خبرگزاری و جامعه رسانه ای در سطح کشور بیان داشت: روزی که خبرگزاری مهر وارد عرصه رسانه ای کشور شد با خلاء خبری مواجه بودیم ولی امروز با عملکرد شایسته این خبرگزاری شاهد فعالیت رسانه ای در تمامی بخش های خبری هستیم.

جلال زاده ایجاد دفاتر خبری در خارج از کشور، حضور فعال خبری مهر در تمامی بخش ها و مناطق کشور به خصوص در آذربایجان غربی را از دیگر ویژگی های بارز خبرگزاری مهر عنوان کرد و گفت: عملکرد مهر در تمامی بخش های خبری به خصوص در زمنیه فعالیت های فرهنگی ستودنی است.

استاندار آذربایجان غربی در خاتمه از سرپرست خبرگزاری مهر در آذربایجان غربی خواست مراتب قدردانی و تبریک صمیمانه وی به مدیرعامل و کارکنان این خبرگزاری در سطح کشور از سوی وی اعلام دارد.

نمایندگی خبرگزاری مهر در آذربایجان غربی در طول سه ماهه نخست سالجاری سه عنوان برتر کشوری و استانی از جمله خبرنگار برتر حوزه منابع طبیعی کشور، خبرگزاری برتر عرصه سلامت آذربایجان غربی و استان برتر در منطقه شمال خبرگزاری مهر را از آن خود کرده است.