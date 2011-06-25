الله بخش حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست اخیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس افزود: اجرای اصولی برنامه های فرهنگی در این شهرستان نیازمند همکاری و تعامل هر چه بیشتر دستگاههای اجرایی مسئول است .

وی بیان داشت: با توجه به ترکیب جمعیتی و شرایط ویژه این شهرستان، فرهنگسازی در زمینه رفتارهای اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی و شهرنشینی امری ضروری و لازم الاجراست.

این مسئول ادامه داد: دعوت از استادان و کارشناسان تربیتی برای راهنمایی و مشاوره خانواده ها و به خصوص جوانان و نوجوانان و ارائه راهکارهای مناسب در برخورد با مشکلات، از موضوعاتی است که باید به صورت برنامه ریزی شده، انجام شود.

وی همچنین بر پخش اذان از مساجد شهرستان، اقامه نماز جماعت در ادارات و نهادها و اطلاع رسانی در خصوص کارهای فرهنگی انجام شده به منظور افزایش مشارکت مردمی تأکید کرد.