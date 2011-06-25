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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

5 تیر صورت می گیرد:

حضور 685 بهبود یافته گروههای همتای استان مرکزی در همایش کشوری

حضور 685 بهبود یافته گروههای همتای استان مرکزی در همایش کشوری

اراک - خبرگزاری مهر: جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی از حضور 685 بهبود یافته گروههای همتای استان مرکزی در همایش 20 هزار نفری بهبودیافتگان کشور در روز 5 تیر خبر داد.

امید مددی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تبلیغ شیوه درمانی بدون استفاده از دارو در ترک اعتیاد و معرفی گروههای همیار در حوزه ترک اعتیاد از جمله اهداف برگزاری این همایش را شامل می شوند.

وی با اشاره به نقش اشتغال در پیشگیری از اعتیاد و ممانعت از برگشت مجدد و روی آوردن معتادین به اعتیاد بیان داشت: حمایت‌یابی از خیرین جهت اجرای برنامه‌های اشتغال برای بهبودیافتگان از دیگر اهداف برگزاری همایش ملی بهبودیافتگان می باشد.

مددی ادامه داد: باید با فراهم کردن بستر آموزشهای فنی و حرفه ای برای  معتادین بهبود یافته و اشتغال آنها درصد بازگشت بهبود یافتگان را کاهش داد.

کد مطلب 1343939

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