حضور 685 بهبود یافته گروههای همتای استان مرکزی در همایش کشوری

امید مددی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تبلیغ شیوه درمانی بدون استفاده از دارو در ترک اعتیاد و معرفی گروههای همیار در حوزه ترک اعتیاد از جمله اهداف برگزاری این همایش را شامل می شوند.

وی با اشاره به نقش اشتغال در پیشگیری از اعتیاد و ممانعت از برگشت مجدد و روی آوردن معتادین به اعتیاد بیان داشت: حمایت‌یابی از خیرین جهت اجرای برنامه‌های اشتغال برای بهبودیافتگان از دیگر اهداف برگزاری همایش ملی بهبودیافتگان می باشد.

مددی ادامه داد: باید با فراهم کردن بستر آموزشهای فنی و حرفه ای برای معتادین بهبود یافته و اشتغال آنها درصد بازگشت بهبود یافتگان را کاهش داد.