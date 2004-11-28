دكتر دلخواه: مشكل تئاتر ايران تغيير مديريت است

به گزارش خبرنگار تئاتر"مهر"، دكتر مسعود دلخواه كه براي دومين بار بود در نشست تخصصي انجمن بازيگران خانه تئاتر سخنراني مي كرد، با بيان مطلب فوق در پاسخ به يكي از حاضران در خصوص ضعف مديريتهاي هنري وعدم تثبيت حقوق بازيگران و قرارداد هاي تيپ در ايران پس از تغيير مديريتهاي نمايشي متذكر شد: بايد براي فرهنگ و هنر پول خرج كرد و بايد براي مركز هنرهاي نمايشي بودجه بيشتري در نظر گرفت.

دكتر دلخواه درادامه سخنان دكتر خاكي كه در باره جايگاه حرفه اي بازيگر تئاتر در فرانسه صحبت كرد، به بررسي جايگاه هنرمند تئاتر درآمريكا و كانادا پرداخت و گفت: در سال 1961 ميلادي تهيه كنندگان آمريكا مجبور شدند در پي فشار هنرمندان غير سفيد پوست و آمريكايي بر عليه تبعيضات نژادي، قانون عدم تبعيض نژادي در تئاتر را تصويب كنند كه طي ان هرهنرمندي ازهررنگ پوست،مذهب، اقليت و كشوري مي توانست از حقوق يكساني براي اجراي تئاتر برخوردارباشد. در سال 1964 قانوني تصويب شد كه طي آن تهيه كنندگان بايد به بازيگران تئاتر در هنگام تمرين حقوق پرداخت كنند واين حقوق بايد برابر با حداقل حقوق اجرا باشد و حتي براي بازيگران حرفه اي تئاتر اين قانون را وضع كردند كه هنگام مراجعه به كارگردانان براي تست زدن و مصاحبه، بايد مبلغي به آنها درهمان روز پرداخت شود. در سال 1992 براي بازيگران سياهي لشگر هم قانون تصويب شد كه به موجب آن حد اقل حقوق يك بازيگر سياهي لشگر 50 دلار در روز و حداكثر 100 دلار در روز بود. اما اگر يك ديالوگ كوچك هم بيان مي كرد، بايد به ميزان 50 درصد حقوق بازيگر نقش اول را دريافت كند.

دكتر دلخواه يكي از وظايف اتحاديه هاي بازيگري را درآمريكا اشتغال زايي براي اعضاء دانست و توضيح داد: هرگاه قرار باشد تئاتري توليد شود، اين اتحاديه ها از طريق ايمل و خبرنامه هاي خود، به اعضا اطلاع مي دهند تا در صورت بيكاري و تمايل به سراغ عوامل توليد آن تئاتر بروند .

وي همچنين گفت: در آمريكا سه نوع تئاتر وجود دارد ، يكي تئاتر"برادوي" كه يك تئاتراست با بازيگران وعوامل حرفه اي و بودجه بسيار بالا ، حتي سياهي لشگرهاي آنها هم از بازيگران حرفه اي انتخاب مي شوند. بليتهاي اين تئاتر بسيار گران و بين 50 تا 150 دلار به فروش مي رسد و با عوامل اجرايي قرار دادهاي بسيار بالا بسته مي شود. به عنوان مثال ميانگين حقوق يك كارگردان آمريكايي برابربا 53 هزار دلار درسال است. دومين تئاتر "آف برادوي" است كه بودجه و درآمد كمتري نسبت به تئاتر برادوي دارد و بيشتر درآن كارهاي تجربي و هنري اجرا مي شود. سومين دسته، تئاتر"آف.آف. برادوي" است كه شرايط بدتري نسبت به دو دسته اول دارد و شكل گيري اين تئاتر در سال 1960 توسط عده اي آماتور حاصل شد. رابرت ديلسون معروف از همين" آف.آف. براد وي" شروع كرد. هنرمندان اين تئاتر ابتدا سالن اجرا هم نداشتند وآثار خود را در كليساها،پاركينگ ها،حياط خلوت ها و بارها اجرا مي كردند.

دكتر دلخواه همچنين تصريح كرد: در آمريكا يك مركز حمايت ازهنر وجود دارد كه با تلاش اتحاديه بازيگران در سال 1964 ميلادي شكل گرفت. اين مركزهمه طرح هاي هنرمندان همه رشته اي هنرهاي زيبا به ويژه هنرزنده استقبال مي كند. در سال 1964 از طرف دولت آمريكا مجلس اين كشور موظف شد تا هر ساله بودجه اين مركز را بيشتر كند و گاه رئيس جمهورهاي آمريكا با افزايش بودجه سعي در جلب نظر هنرمندان براي دادن رأي به خود راداشته اند. در سال 1984 بودجه آن به 95ميليون دلار رسيد و بعد در دوره بيل كليتون اين بودجه به 192 ميليون دلار رسيد و جورج بوش كه اكثر هنرمندان آمريكا موافق او نيستندآ براي جذب هنرمندان اين بودجه را 18 ميليون دلار كرد و اكنون بودجه اين مركز حمايت از هنر 140 ميلييون دلار است. يك سوم اين بودجه بايد در جهت حمايت از سازمانها و مراكز دولتي كه كارهنري مي كنند، باشد و باقي صرف همه هنرمندان آمريكا درهرمنطقه، هرصنف ،هرمذهب وهرنژادي شود. اين مركز كمتر مي شود كه به هنرمندان مراجعه كننده دست رد بزند و اصلا تبعيض براي آنها قايل نيست، به طوري كه سال گذشته با حمايت اين مركز، هنرمندي يك نمايشگاه نقاشي به نوعي برعليه مذهب كاتوليك برپا كرد وموجب شد تا حزب جمهوري خواه كه به ظاهر مذهب كاتوليك دارند به اين مركز فشار آورده و خواستار لغو نمايشگاه شوند. اما مركز حمايت از هنر به هيچ عنوان به صحبتها و فشارهاي حزب جمهوري خواه اهميت نداد. درواقع به همه نوع افكار، مذاهب، نژادها و مليتها احترام مي گذارد و كاملا غير جناحي و سياسي عمل مي كند.

اين مدرس دانشگاه همچنين افزود: در آمريكا هم بسياري از بازيگران بيكار مي شوند يا بسياري در ابتدا مجبور هستند به شهرهاي بزرگ مهاجرت كرده و گارسوني كنند تا شناخته شوند. اما وقتي كه ديگر عضو سنديكاي بازيگران شدند، تأمين هستند.

وي متذكر شد: در ايران اين همه بازيگر جوان و فارغ التحصيل علاقمند و اين همه كارگرداني كه تمرين تئاتر مي كنند- تازه هنوز معلوم نيست كه بتوانند اجرا كنند يا نه ؟- وجود دارند كه بايد ازآنها حمايت شود.

حميد مظفري، مجري و نماينده انجمن بازيگران نيز در پايان، با اشاره به كمبود فضا و تالار نمايشي در تهران و ضرورت صنف دراحقاق حقوق هنرمندان گفت: بيش از صد سال از تشكيل اصناف و اتحاديه هاي اين چنيني در آمريكا گذشته است، سؤال من اين است كه ما با اين فاصله صد ساله درتئاتر ايران چه خواهيم كرد.

عضوهيأت مديره انجمن بازيگران، يكي از دستاوردهاي انجمن هاي خانه تئاتر را تنظيم و تصويب "قرارداد تيپ" طي ماهاي گذشته دانست.

