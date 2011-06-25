به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی ریچارد پی گرودو و گیل آن هرد تهیه‌کننده، دیوید نیومن آهنگساز و مایکل ترونیک تدوینگر برای نخستین بار به عضویت آکادمی در آمده‌اند.



کریگ بارون از بخش جلوه‌های ویژه بصری، آنت بنینگ از میان بازیگران، دان هال صدابردار، جفری کرلاند از بخش طراحی صحنه، جان لاستر کارگردان، رابرت رم از مدیران تولید و فیل رابینسن از صنف نویسندگان نیز دوباره به عضویت آکادمی در آمده‌اند.



مایکل اپتد از جمع مستندسازان، شریل بون ایزاکس از مدیران روابط عمومی و پل مازورسکی از اتحادیه کارگردانی پس از مدتی دوری به جمع اعضای صاحب حق رای آکادمی پیوسته‌اند.



این اعضا در کنار نزدیک به 4500 عضو دیگر آکادمی در انتخاب برندگان جایزه اسکار حق رای دارند.