گفتگو با آل خلیفه در شرایط کنونی بی اثر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "آیت الله عیسی قاسم" گفت: گفتگوی ملی مطرح شده از سوی مقامات بحرین قبل از این که شروع شود شکست خورده است زیرا در شرایطی مطرح شده که علمیات سرکوب به شدت ادامه دارد و حملات رسانه ای کاهش نیافته است.

وی در خطبه های نماز جمعه منطقه "الدراز" در غرب منامه افزود: بیشترین طرفی که زیان کرده ما هستیم. اگر گفتگوها جدی باشد و راه حلی از آن خارج می شد مورد توجه ما بود.

عیس قاسم تاکید کرد: مردم و رهبران مردمی با قدرت فریاد گفتگو سر می دهند، اما آنها خواستار گفتگوی جدی و راهگشا هستند آنها خواستار اصلاحات اند. دعوت به گفتگو در حالی صورت می گیرد که طرف اصلی (اشاره به جمعیت الوفاق) از صحنه حذف شده است.

وی تصریح کرد: رابطه میان دعوت به گفتگو و حقایق موجود مانند جمع شدن مغرب و مشرق زمین است، زیرا این دعوت نتایج مثبتی و ملموسی ندارد. ما از اصلاحات جدی که شامل یک قانون اساسی عادلانه باشد و مردم را ایفاگر اصلی بداند موافقیم.

عیسی قاسم ضمن تاکید بر پایان روشهای سرکوبگرانه نظام آل خلیفه با اشاره به احکام صادر علیه مخالفان افزود: این احکام ظالمانه و ناقض آزادی است.

شایان ذکر است که رژیم آل خلیفه اخیرا برای برخی مخالفان حکم زندان ابد صادر کرده است.