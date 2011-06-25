  1. بین الملل
  2. سایر
۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

روحانی مشهور بحرینی:

گفتگو با آل خلیفه در شرایط کنونی بی اثر است

گفتگو با آل خلیفه در شرایط کنونی بی اثر است

پدر معنوی جمعیت الوفاق بحرین ضمن ظالمانه خواندن احکام صادر علیه رهبران مردمی این کشور دعوت به گفتگو در اوضاع کنونی را بی نتیجه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "آیت الله عیسی قاسم" گفت: گفتگوی ملی مطرح شده از سوی مقامات بحرین قبل از این که شروع شود شکست خورده است زیرا در شرایطی مطرح شده که علمیات سرکوب به شدت ادامه دارد و حملات رسانه ای کاهش نیافته است.

وی در خطبه های نماز جمعه منطقه "الدراز" در غرب منامه افزود: بیشترین طرفی که زیان کرده ما هستیم. اگر گفتگوها جدی باشد و راه حلی از آن خارج می شد مورد توجه ما بود.

عیس قاسم تاکید کرد: مردم و رهبران مردمی با قدرت فریاد گفتگو سر می دهند، اما آنها خواستار گفتگوی جدی و راهگشا هستند آنها خواستار اصلاحات اند. دعوت به گفتگو در حالی صورت می گیرد که طرف اصلی (اشاره به جمعیت الوفاق) از صحنه حذف شده است.

وی تصریح کرد: رابطه میان دعوت به گفتگو و حقایق موجود مانند جمع شدن مغرب و مشرق زمین است، زیرا این دعوت نتایج مثبتی و ملموسی ندارد. ما از اصلاحات جدی که شامل یک قانون اساسی عادلانه باشد و مردم را ایفاگر اصلی بداند موافقیم.

عیسی قاسم ضمن تاکید بر پایان روشهای سرکوبگرانه نظام آل خلیفه با اشاره به احکام صادر علیه مخالفان افزود: این احکام ظالمانه و ناقض آزادی است.

شایان ذکر است که رژیم آل خلیفه اخیرا برای برخی مخالفان حکم زندان ابد صادر کرده است.

کد مطلب 1343947

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها