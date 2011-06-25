به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا آشتیانی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد فرقه‌ها و نحله‌های انحرافی اظهار داشت: دشمنان می‌خواهند از این حربه برای تهی‌کردن جامعه اسلامی از باورها و اعتقادات دینی استفاده کند تا اراده دینی جوانان سست شود.



وی بی‌توجهی به قرآن کریم و عترت طاهرین(ع)، کمرنگ کردن اعتقاد به ولایت، تزلزل در اعتقادات دینی جوانان، کمرنگ کردن ویژگی دشمن‌شناسی و... را از مهمترین اهداف دشمنان برای ایجاد عرفان‌های کاذب و نحله‌های انحرافی برشمرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با ذکر روایتی از امام کاظم(ع)، تصریح کرد: این امام بزرگوار بر مسئله امام‌شناسی، دشمن‌شناسی و بهره‌گیری از قصص قرآنی تاکید کردند و این سه مسئله باید مهمترین هدف برنامه‌های اوقات فراغت باشد.



فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی قابل تحسین است



حجت‌الاسلام آشتیانی فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم را قابل تحسین دانست و تأکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی قم فعال‌تر از همیشه به کار خود ادامه می‌دهد و البته این سازمان با توجه به موقعیت و جایگاه قم باید یک سازمان ویژه باشد.



وی عزت و سربلندی نظام اسلامی را مرهون درایت امام خمینی(ره) و مدیریت شجاعانه مقام معظم رهبری دانست و گفت: در 32 سالی که از عمر انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، دشمنان سعی کردند با انواع حربه‌ها و توطئه‌های رنگانگ، جلوی پیشرفت نظام اسلامی را بگیرند و اگر درایت و مدیریت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نمی‌بود امروز معلوم نبود چه بر سر جمهوری اسلامی می‌آمد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دشمن با تمام توان به مقابله با جمهوری اسلامی پرداخته و باید شبانه‌روز نسبت به ترفند آنها هوشیار باشیم.



طرح‌های اوقات فراغت ساماندهی شود



حجت‌الاسلام آشتیانی با اشاره به برگزاری طرح‌های اوقات فراغت توسط نهادهای مختلف، خواستار ساماندهی این طرح و ایجاد ستادی واحد در استان شد.



وی ادامه داد: در موقعیت فعلی که با جنگ نرم دشمنان مواجه هستیم باید ستاد واحدی برای برنامه‌ریزی و جهت‌دهی طرح‌های اوقات فراغت ایجاد شود تا تاثیرگذاری این طرح‌ها بیشتر شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هر کدام از دستگاه‌های استان به ویژه سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت‌های خوبی در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان انجام می‌دهند ولی تشکیل ستاد واحد ضروری به نظر می‌رسد.



وی بر لزوم توجیه عقلانی جوانان برای پذیرش دین گفت: امروز شاهد هستیم که جوانان مومن و متدین ما وقتی به دانشگاه می‌روند بعد از یک یا دو سال دچار برخی آسیب‌ها می‌شوند.



حجت‌الاسلام آشتیانی افزود: اگر پایه آموزش‌های آموزش و پرورش در مورد پذیرش دین به صورت استدلالی و عقلانی نباشد، جوانان وقتی به دانشگاه راه پیدا کنند به آسیب‌هایی مبتلا می‌شوند.