برخورد با زائران ایرانی در عراق سوء تفاهم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت علی اکبر صالحی درباره علت بروز برخی از مشکلات در عراق برای زائران ایرانی اظهار داشت: برخورد با زائران ایرانی در عراق یک سوء تفاهم بود و در حال حاضر نمی خواهیم وارد جزییات آن شویم.



صالحی افزود: اما آنچه مسلم است این که در آنجا هوا بسیار گرم است و به طور طبیعی یک مقدار حوصله ها هم کم می شود. در این موضوع هم سوء تفاهمی پیش آمد که خوشبختانه رفع شد.

موضوع پرداخت غرامت جنگ عراق علیه ایران در چارجوب دیپلماتیک پیگیری می شود



وی همچنین درباره سرنوشت نصرت الله تاجیک؛ دیپلمات ربوده شده ایرانی نیز گفت: این موضوع در حال پیگیری است تا انشاءالله بتوانیم به نتیجه نهایی برسیم.



وزیر امور خارجه درباره اظهارات اخیر برخی از مسئولان عراقی درباره عدم پرداخت غرامت جنگ با ایران از سوی این کشور نیز اظهار داشت: این موضوع بر اساس چارچوب دیپلماتیک در حال پیگیری است.