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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

خسارت یک میلیارد و 200 میلیون ریالی تند باد به محصولات باغی شبستر

خسارت یک میلیارد و 200 میلیون ریالی تند باد به محصولات باغی شبستر

شبستر - خبرگزاری مهر: فرماندار شبستر از خسارت یک میلیارد و 200 میلیون ریالی تند باد به محصولات باغی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید عقلمند ظه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تند باد چند روز گذشته به محصولات سر درختی هلو، سیب، زردآلو و گوجه سبز این شهرستان خسارت جدی وارد کرده است.

عقلمند با اشاره به اینکه میزان خسارت وارده بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد شده، گفت: وقوع این طوفان به بیش از 165 هکتار از محصولات باغی کوزه کنان و روستاهای کافی الملک و کوشک خسارت زد.

وی با بیان اینکه براساس اعلام اداره هواشناسی بندر شرفخانه سرعت این تند باد بیش از 65 کیلومتر در ساعت بود، افزود: ریسک پذیری بخش کشاورزی بالا بوده و کشاورزان بایستی با بیمه کردن محصولات خود از بالارفتن میزان خسارت به محصولاتشان جلوگیری بعمل آورند.

کد مطلب 1343957

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