نمايشگاه پوسترهاي مقاومت

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر، احمد قلي زاده، مرتضي اسدي، محمد رضا دوست محمدي، مهدي سعيدي، سيد حميد شريفي، قباد شيوا، اميرعبد الحسيني، حميد عجمي ، سعيد عجمي ، مصطفي گودرزي ، سيد حسن موسي زاده ، مصطفي ندرلو ، و علي وزيريان هنرمنداني هستند كه آثار خود را دراين نمايشگاه در برابر ديد علاقه مندان قرار مي دهند .

اين نمايشگاه پيش از اين قرار بود درمركز فرهنگي هنري صبا به عنوان بخشي از نمايشگاه دوسالانه پوستر جهان اسلام به نمايش گذاشته شود، اما به دليل اختلاف نظر بين برگزار كنندگان دوسالانه فوق ، اين آثار به شكل مستقل در نگارخانه سوره به نمايش گذاشته مي شود .

مركزهنرهاي تجسمي حوزه هنري، درتوصيف اين نمايشگاه نوشته است: اعلاني كه براي نمايش پوسترهاي مقاومت طراحي شده است، نشانگرهمراهي وهمدلي 13 گرافيست ايراني با مظلوميت ومبارزه حماسي مردم فلسطين درمقابل اشغالگران صهيونيست است. سنگهايي به مثابه ابابيل كه دردست فرزندان هابيل به پرواز در مي آيند و چشم جالوت زمان را نشانه مي روند .

اين نمايشگاه از روز 10 آذر در نگارخانه سوره ميزبان علاقه مندان خواهد بود .