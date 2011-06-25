پاکسازی گرگان از متکدیان نیازمند برنامه مستمر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کلاتی عصر شنبه در اولین جلسه ستاد ساماندهی متکدیان که به منظور اجرایی شدن طرح سه ماهه گرکان بدون متکدی برگزار شد، گفت: بحث جمع آوری متکدیان مدتها است که به عنوان یکی از دغدغه های شورای شهر و شهرداری مطرح است و تا نون طرح های کوتاه مدت و موقت زیادی در این خصوص از سوی شورا و شهرداری اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه علی رغم نتایج مثبت طرح های اجرا شده از سوی شهرداری هنوز شاهد رشد این پدیده در جامعه می باشیم، افزود: با توجه به چالشهای اجتماعی و اقتصادی موجود در شهرها متکدیان پس از مدت کوتاهی در گروههای سازمان یافته در معابر و چهار راهها با سوء استفاده از احساس و عواطف انسان دوستی شهروندان مشغول فعالیت می شوند.

شهردار گرگان نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه شهرداری تاکنون به وظایف محوله خود در بحث جمع آوری متکدیان عمل کرده است، گفت: بر اساس قانون شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان شهرداری گرگان در این خصوص اقدامات لازم را به عمل آورده است.

ابراهیم کریمی همکاری نیروی انتظامی با ماموران شهرداری در جمع آوری متکدیان را ضروری دانست و تصریح کرد: ماموران شهرداری در جمع آوری متکدیان با مشکلاتی از جمله درگیری همراهان متکدی و فرار کودکان خردسال مواجه هستند که در این خصوص تدابیر لازم باید اتخاذ شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان نیز در این نشست با بیان این مطلب که تکدی گری پدیده چند بعدی است، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری همه دستگاه ها از جمله فرمانداری، کمیته امداد امام (ره)، شهرداری، بهزیستی، اداره کار و تامین اجتماعی، فنی و حرفه ای، دادگستری، نیروی انتظامی و صدا و سیما باید در هر چه بهتر اجرا شدن این طرح مشارکت نمایند و هر کدام وظایف محوله خود را به درستی انجام دهند.

حسین شعبانی افزود: پس از جمع آوری متکدیان باید اقدامات لازم نسبت به شناسایی وضعیت مالی آنها و بررسی نیازمند بودن یا نبودنشان صورت بگیرد و در صورت مشخص شدن عدم نیاز مالی برخورد جدی و کیفری انجام شود.

در ادامه این جلسه فرماندار گرگان نیز از همه دستگاه های مرتبط خواست همکاری و تعامل بیشتری را در اجرای طرح گرگان بدون متکدی در سه ماه تابستان با شهرداری به عمل آورند.

در پایان این نشست مقرر شد جلسات ستاد ساماندهی متکدیان به صورت ماهانه و منظم تشکیل شود. همچنین حضور یک نفر از نیروی انتظامی به همراه ماموران شهرداری در هنگام گشت و جمع آوری متکدیان، معرفی تعدادی نیروی انسانی مرتبط با جمع آوری متکدیان به دادستانی برای اخذ کارت ضابط دادگستری، مکاتبه با دادستان برای اخذ مجوز نگهداری متکدیان در محل مجتمع به مدت سه روز از جمله مصوبات است.

شرکت در همایش روحانیون در آستانه ماه مبارک رمضان و ماه محرم برای توجیه افکار عمومی از روند اجرایی شدن طرح و جلب مشارکت و همکاری شهروندان و تهیه فیلم و عکس از پدیده تکدی گری و روند اجرای طرح سامامدهی متکدیان توسط روابط عمومی شهرداری از مصوبات این جلسه بوده است.

گفتنی است اولین جلسه بررسی و مشکلات طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان با حضور معاونت پیشگیری از وقوع جرایم دادسرای گرگان، فرماندار، شهردار و دو نماینده از شورای شهر و جمعی از مسئولان شهرداری در محل مجتمع ساماندهی متکدیان گرگان تشکیل شد.