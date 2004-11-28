  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۲۸

مسابقات ليگ برتر شطرنج در فرهنگسراي هنر

فرهنگسراي هنردرهفته هشتم مسابقات ليگ برترشطرنج باشگاههاي كشوركه ساعت 18روز پنجشنبه 12آذرو ساعت 9 روزجمعه 13آذر برگزارمي شود، ميزبان تيمهاي شركت كننده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري" مهر" ازحساس ترين ديداراين هفته، برگزاري مسابقه دوتيم دانشگاه آزاد اسلامي وفرهنگسراي هنرمي باشد. بنا به اين گزارش، درپايان هفته هفتم ( دورچهاردهم ) تيمهاي سايپا، راه آهن، فرهنگسراي هنر( ازتهران)، پيام ارتباطات گيلان، دانشگاه آزاد اسلامي تهران وصنعت نفت آبادان به ترتيب رتبه هاي اول تا ششم اين دوره ازرقابتها را به خود اختصاص داده اند.



