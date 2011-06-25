آموزشکده کشاورزی سربیشه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نظر افضلی ظهر شنبه در جلسه بررسی نیازهای آموزشکده کشاورزی سربیشه اظهارداشت: موافقت لازم برای فعال شدن آموزشکده کشاورزی سربیشه کسب شده وهمه امور مرتبط با دانشگاه بیرجند از جمله تامین استاد وتجهیزات لازم برای تاسیس آموزشکده کشاورزی سربیشه در اول مهرماه آماده است.

وی گفت: ساختمان اصلی اموزشکده کشاورزی از پیشرفت خوبی برخوردار است و سعی خواهد شد بعضی از نیازهای آموزشی دانشجویان از جمله آزمایشگاهها در ساختمان اصلی برطرف شود.

معاون دانشگاه بیرجند همکاری و هماهنگی مسئولین شهرستان در جهت آماده نمودن امکانات اولیه مورد نیاز دانشگاه را یک ضرورت دانست و بر تامین زیر ساخت های لازم از جمله آب، برق، تلفن، جاده ارتباطی و بعضی از نیازهای خودرویی تاکید کرد.

فرماندار شهرستان سربیشه نیز با تقدیر از مسئولین دانشگاه بیرجند برای توجه به گسترش آموزشهای عالی در نقاط محروم و مرزی گفت: این شهرستان به دلیل داشتن پتانسیلهای لازم کشاورزی و دامی از جمله شرکت سهامی زراعی، مرکز تحقیقات بزکرکی، پروژه ترسیب کربن و دشتهای مستعد کشاورزی و نیز موقعیت جغرافیایی مناسب برای توسعه آموزش عالی بسیار مناسب است.

سید علیرضا حسینی ادامه داد: در سال مالی جاری 420 میلیون تومان از اعتبارات شهرستان به آموزشکده کشاورزی اختصاص یافته که تاکنون بیش از 80 درصد آن هزینه شده است.

قاسمی رئیس شورای شهر سربیشه نیز برای همکاری شورا و مسئولین شهر در پذیرش دانشجو و حل مشکلات آنان قول مساعد داد.