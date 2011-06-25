حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به نظر می رسد با این جایگاه و خدمات خوب، این خبرگزاری می تواند خدمات بیشتری را نیز ارائه کند وکمک خوبی برای سایر خبرگزاری ها باشد.

وی نصریح کرد: این خبرگزاری ارتباطات خوبی هم با بخش های داخل جامعه و هم خارج جامعه ایجاد کرده است وتوانسته پل ارتباطی به روز و به هنگام باشد واخبار را با سرعت و کیفیت قابل قبولی به مخاطب ارائه کند.

وی در خصوص عملکرد نمایندگی خبرگزاری مهر در گلستان اظهار داشت: خبرگزاری مهر در استان هم اخبار خوبی دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار فراوان در استان حمایت بیشتر از این رسانه در استان ضروری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: رسانه ها برای کار فرهنگی مسئولیت بالایی دارند و نقش مهمی را هم دارا هستند.



ولی نژاد افزود: برخی رسانه ها برای تبلیغ دینی نقش خود را خوب ابفا می کنند و برخی دیگر تا حد مطلوب فاصله زیادی دارند.

وی در ادامه اظهار داشت: رسانه ها باید رسالت اساسی خود را تبلیغ دینی بدانند ودر راستای این رسالت قدم های بیشتری بردارندواین دغدغه را داشته باشند که کار آنان آثار سوءفرهنگی نداشته باشد.



حجت الاسلام ولی نژاد افزود: رسانه ها با ابزار وامکانات خود باید جامعه را به سمت ارزش ها و معنویات هدایت کنند و در این جبهه سازمان یافته راه هر گونه نفوذ را بردشمن ببندند.