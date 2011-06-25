به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلیمی ظهر شنبه در پنجمین جلسه هماهنگی معاونان عملیات ایستگاههای کشور اظهار داشت: شرکت انتقال گاز ایران از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار بوده و باید با برنامه ریزی کلان و استراتژیک، آگاهانه برای پیشرفت اهداف و توسعه این صنعت عظیم تلاش کنیم.

سلیمی، برنامه های برون سپاری و پیمان سپاری را جز اهداف شرکت انتقال گازایران اعلام کرد و افزود: با توجه به سیاستهای ابلاغی اصل 44 مبنی بر خصوصی سازی در شرکت انتقال گازایران، بررسی واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی، بخصوص درتاسیسات اندازه گیری و کنترل گازمی بایست جزو اولویتهای کاری مناطق قرارگرفته و زمینه استفاده از قابلیتها و توان بالقوه بخش خصوصی و تولیدات بومی را هموار کنیم.

مدیر هماهنگی عملیات و سرپرست معاونت مهندسی در امور ایستگاه های شرکت انتقال گاز ایران اظهارداشت: فصل گرم سال فرصت مغتنمی است طبق برنامه ریزی تعمیراتی، سرویس دهی لازم و اورهال مربوط به ایستگاههای تقویت فشار و اندازه گیری گازرا بصورت مرتب و مستمرانجام داده و کمبودهای ثبت شده را برای فصل سرد سال فراهم کنیم.

همچنین در این جلسه مدیر منطقه هشت شرکت گاز ایران با ارائه گزارشی از فعالیتهای منطقه، مشکلات و چالشهای موجود درمسیر انتقال و صادرات گاز یاد آور شد: برگزاری چنین جلساتی نه تنها فرصت مناسبی جهت آگاهی و اطلاع از میزان آمادگی عوامل تاثیر گذار و شناسایی نقاط قوت و ضعف مناطق بوده بلکه زمینه ای برای تبادل اطلاعات بخصوص دربخش تعمیرات اساسی و دستیابی به تجربه همدیگر است.

یداله بایبوردی همچنین در رابطه با سیستم CMMS افزود: استقرار سیستمهای نوین مدیریتی در بخش عملیات، میتواند قابلیتهای بالایی را از جمله در برآورد دقیق هزینه های تعمیراتی، نظارت بر فعالیت تیمهای عملیاتی، برنامه ریزی دقیق بر فعالیتها و گردش کار، تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخگویی به نیازهای مدیریتی را داشته و این منطقه آمادگی دارد تجربیات خود در این زمینه را در اختیار سایر مناطق قرار دهد.

در این جلسه ضمن بررسی اقدامات صورت جلسه قبلی، محورهای ذیل نیز مورد بحث و تبادل نظر حاضران قرار گرفت:

- رفع موفقیت آمیزعیوب کمپرسور گاز ایستگاه تبریز توسط کارکنان منطقه هشت

- تغییر محل سنسورهای سرعت درایستگاه تبریز

- قطع وابستگی توربینها به کمپرسورهای هوای ابزاردقیق

- ساخت سنسورهای سرعت توربین NP و تعمیر Knock Sensor