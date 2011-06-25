به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلیمی ظهر شنبه در پنجمین جلسه هماهنگی معاونان عملیات ایستگاههای کشور اظهار داشت: شرکت انتقال گاز ایران از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار بوده و باید با برنامه ریزی کلان و استراتژیک، آگاهانه برای پیشرفت اهداف و توسعه این صنعت عظیم تلاش کنیم.
سلیمی، برنامه های برون سپاری و پیمان سپاری را جز اهداف شرکت انتقال گازایران اعلام کرد و افزود: با توجه به سیاستهای ابلاغی اصل 44 مبنی بر خصوصی سازی در شرکت انتقال گازایران، بررسی واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی، بخصوص درتاسیسات اندازه گیری و کنترل گازمی بایست جزو اولویتهای کاری مناطق قرارگرفته و زمینه استفاده از قابلیتها و توان بالقوه بخش خصوصی و تولیدات بومی را هموار کنیم.
مدیر هماهنگی عملیات و سرپرست معاونت مهندسی در امور ایستگاه های شرکت انتقال گاز ایران اظهارداشت: فصل گرم سال فرصت مغتنمی است طبق برنامه ریزی تعمیراتی، سرویس دهی لازم و اورهال مربوط به ایستگاههای تقویت فشار و اندازه گیری گازرا بصورت مرتب و مستمرانجام داده و کمبودهای ثبت شده را برای فصل سرد سال فراهم کنیم.
همچنین در این جلسه مدیر منطقه هشت شرکت گاز ایران با ارائه گزارشی از فعالیتهای منطقه، مشکلات و چالشهای موجود درمسیر انتقال و صادرات گاز یاد آور شد: برگزاری چنین جلساتی نه تنها فرصت مناسبی جهت آگاهی و اطلاع از میزان آمادگی عوامل تاثیر گذار و شناسایی نقاط قوت و ضعف مناطق بوده بلکه زمینه ای برای تبادل اطلاعات بخصوص دربخش تعمیرات اساسی و دستیابی به تجربه همدیگر است.
یداله بایبوردی همچنین در رابطه با سیستم CMMS افزود: استقرار سیستمهای نوین مدیریتی در بخش عملیات، میتواند قابلیتهای بالایی را از جمله در برآورد دقیق هزینه های تعمیراتی، نظارت بر فعالیت تیمهای عملیاتی، برنامه ریزی دقیق بر فعالیتها و گردش کار، تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخگویی به نیازهای مدیریتی را داشته و این منطقه آمادگی دارد تجربیات خود در این زمینه را در اختیار سایر مناطق قرار دهد.
در این جلسه ضمن بررسی اقدامات صورت جلسه قبلی، محورهای ذیل نیز مورد بحث و تبادل نظر حاضران قرار گرفت:
- رفع موفقیت آمیزعیوب کمپرسور گاز ایستگاه تبریز توسط کارکنان منطقه هشت
- تغییر محل سنسورهای سرعت درایستگاه تبریز
- قطع وابستگی توربینها به کمپرسورهای هوای ابزاردقیق
- ساخت سنسورهای سرعت توربین NP و تعمیر Knock Sensor
پنجمین جلسه هماهنگی معاونان عملیات ایستگاهها به همراه معاونان مهندسی مناطق شرکت انتقال گازایران به مدت دو روز به میزبانی منطقه هشت عملیات انتقال گاز ایران در تبریز برگزار شد.
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