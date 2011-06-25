تعطیلی مجامع انتخاباتی و فعالیت غیرقانونی روسای فدراسیونها

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابراعلام امور مجامع سازمان تربیت بدنی، دور جدید مجامع عادی و سالیانه فدراسیون های ورزشی از روز 12 تیرماه با برپایی مجمع فدراسیون بیماری های خاص پیگیری خواهد شد. همچنین مجمع سالیانه فدراسیون انجمن های ورزشی نیز روز 18 تیرماه جاری برگزار می شود. ریاست این مجامع را حمید سجادی رئیس امور مجامع سازمان تربیت بدنی برعهده خواهد داشت.

از ابتدای سال 90 تاکنون مجمع سالیانه 6 فدراسیون؛ ورزشهای همگانی ، بیماری های خاص ، تنیس ، تنیس روی میز ، بولینگ و بیلیارد و بدمینتون برگزار شده است. این درحالی است که برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر می برد و به دلیل پایان یافتن دوره 4 ساله ریاست برخی فدراسیون های ورزشی فعالیت این قبیل مسئولان فدراسیون ها غیر قانونی محسوب می شود.

حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی در مورد برگزار نشدن مجمع فدراسیون های ورزشی درسال جدید اظهار داشت : در حال بررسی هستیم تا اینگونه مجامع را در بهترین زمان و شرایط ممکن برگزار کنیم .