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۵ تیر ۱۳۹۰، ۰:۳۱

فقط مجامع عادی برگزار می‌شود/

تعطیلی مجامع انتخاباتی و فعالیت غیرقانونی روسای فدراسیونها

تعطیلی مجامع انتخاباتی و فعالیت غیرقانونی روسای فدراسیونها

دور جدید برگزاری مجامع عادی فدراسیونها که به دلیل انتخاب وزیر ورزش و جوانان دچار وقفه شده بود در حالی از 12 تیرماه مجددا پیگیری خواهد شد که همچنان خبری از برگزاری مجامع انتخاباتی نیست و برخی از روسای فدراسیون ها بدلیل پایان دوره 4 ساله خود فعالیت غیر قانونی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابراعلام امور مجامع سازمان تربیت بدنی، دور جدید مجامع عادی و سالیانه فدراسیون های ورزشی از روز 12 تیرماه با برپایی مجمع فدراسیون بیماری های خاص پیگیری خواهد شد. همچنین مجمع سالیانه فدراسیون انجمن های ورزشی نیز روز 18 تیرماه جاری برگزار می شود. ریاست این مجامع را حمید سجادی رئیس امور مجامع سازمان تربیت بدنی برعهده خواهد داشت.

از ابتدای سال 90 تاکنون مجمع سالیانه 6 فدراسیون؛ ورزشهای همگانی ، بیماری های خاص ، تنیس ، تنیس روی میز ، بولینگ و بیلیارد و بدمینتون برگزار شده است. این درحالی است که برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر می برد و به دلیل پایان یافتن دوره 4 ساله ریاست برخی فدراسیون های ورزشی فعالیت این قبیل مسئولان فدراسیون ها غیر قانونی محسوب می شود.

حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی در مورد برگزار نشدن مجمع فدراسیون های ورزشی درسال جدید اظهار داشت : در حال بررسی هستیم تا اینگونه مجامع را در بهترین زمان و شرایط ممکن برگزار کنیم .

درحال حاضرمقدمات برپایی مجامع انتخاباتی 5 فدراسیون کشتی، ورزش‌های رزمی، پهلوانی و زورخانه‌ای، والیبال و بدنسازی و پرورش اندام انجام شده و این فدراسیون‌ها منتظر برگزاری مجمع انتخاباتی خود هستند ولی سازمان تربیت بدنی هنوز در سال جدید هیچ مجمع انتخاباتی را برگزار نکرده است.
کد مطلب 1343982

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