حجت الاسلام سیداسدالله محمودی مدیر گروه ادیان و فرق پژوهشکده باقرالعلوم(ع) وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جنبشهای نوپدید دینی گفت: برخی بر این جنبشها اطلاق عرفانهای کاذب دارند و از واژه عرفان یعنی شناخت مشخص است که عارف به کسی می گویند که به حقیقت مبانی دینی و سیر و سلوک معنوی آگاه باشد اما در این سایه سار افراد سودجویی هم فعالیت می کنند و برای اینکه این مسئله را سمت و سوی شخصی داده و از این طریق به منافع خود دست یابند به نوعی عرفانهای تقلبی را در برابر عرفانهای ناب می گذارند و از این راه افراد را فریب می دهند.

وی تأکید کرد: وقتی جنس اصلی وجود دارد جنسهای تقلبی بسیاری هم به دنبال آن وارد می شوند تا آن را تحت الشعاع قرار داده، منافع برخی را تأمین و حقیقت را کتمان کنند. ممکن است مقدمات بسیاری از این جریانها در ابتدا درست باشد و به ظاهر رنگ و بوی دینی و درستی هم داشته باشد اما به آن نتیجه درست که عرفان ناب و انسان ساز و رسیدن به معرفت الله است منتهی نخواهد شد.

مدیر گروه ادیان و فرق پژوهشکده باقرالعلوم(ع) به ریشه برخی جنبشهای نوپدید معنوی اشاره کرد و گفت: عوامل داخلی و خارجی می توانند مؤثر باشند، وقتی برخی از این عرفانهای کاذب را رصد کنیم متوجه می شویم اصل آن بیرون مرزها است و عوامل خارجی هم بی تأثیر نیستند.

حجت الاسلام محمودی بهترین روش شناخت باطل بودن این جریانات را از طریق مبانی و عقل و منطق دانست و افزود: اگر حقیقتا عرفان ناب از طریق صاحبنظران معرفی شود و افرادی که خوشفکر هستند حقیقت را با زبان درست بیان کنند و ابتدا و انتهای کار و سرانجام و مصادیق را بشمارند دیگر در این فضا جنس اصلی و ناب عرفان از تقلبی قابل تشخیص می شود. بنابراین صرف جبهه گیری در برابر این جریانات حلال مشکل نیست و اگر سمت و سوی هر مسئله ای را خوب تبیین کنیم هر عقل سلیمی آن را می پذید.

وی با اشاه به عوامل متعدد گرایش مردم به جریانات دروغین دینی تأکید کرد: اصلی ترین دلیل به عدم شناخت دین و ضعف بنیانهای اعتقادی برمی گردد اما عوامل دیگری از جمله اجتماعی، سیاسی، و...هم وجود دارد و این موجها و این جریانات باعث می شود برخی افراد با هر موجی سمت و سویشان را تغییر دهند. اما اگر کسی درد دین داشته باشد و در جستجوی حقیقت باشد می تواند آن را دریافت کند و عرفان ناب را از تقلبی تشخیص دهد.



عضو پژوهشکده باقرالعلوم(ع) دین ستیزی را یکی از اصلی ترین اهداف مروجان جریانان شبه دینی و یا عرفانهای کاذب دانست و گفت: امروز بیشتر دین ستیزی و دین گریزی مطرح است و افرادی هم در این میان به طرح شبهاتی در مبانی ما می پردازند و به دلیل عدم تبیین درست عرفان ناب اسلامی برخی به این سمت گرایش پیدا می کنند.

حجت الاسلام محمودی در پایان تأکید کرد: باید در مقابل دشمن یک تحلیل درست داشته باشیم، در ابتدا باید حرف این جریانات را بشنویم و افراد متخصص و کارآمد این جریانات را رصد کنند و تحلیل و نقد درستی ارائه دهند و با دادن پاسخهای مستدل و عقلانی، قضاوت را به وجدانهای آگاه مردم بسپاریم.