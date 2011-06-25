هفتمین جشنواره سراسری قرآن "مدهامتان" در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مقدمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این جشنواره به منظور جهت دهی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نیز استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری در جهت جذب بیشتر آنان به مساجد برگزار می شود.
وی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان افزود: شناسایی و جذب جوانان علاقمند به قرآن و آشناسازی آنان با فرهنگ اسلامی و ورود اعضای کانونهای مساجد به فعالیتهای قرآنی و ترویج آنها در سطح کانون برخی از اهداف برگزاری جشنواره است.
مقدمی ادامه داد: کشف و شناسایی استعدادهای قرآنی اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد، ترغیب و تشویق مدیران کانونها به کشف استعدادهای محلی، منطقه ای و فعال در امور قرآنی و آشنایی بیشتر و بهتر مردم و مسئولان با استعدادها و ظرفیتهای قرآن موجود در کانونهای فرهنگی هنری مساجد نیز از دیگر اهداف این جشنواره است.
دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان زنجان به رشته های جشنواره مدهامتان اشاره و عنوان کرد: این جشنواره در رشته های قرائت، حفظ، اذان، ترتیل خوانی، تفسیر، مفاهیم قرآن و نهج البلاغه، قرائت حمد و سوره و اذکار نماز برگزار می شود.
مقدمی افزود: در هفتمین جشنواره سراسری مدهامتان نفرات اول برگزیده در مرحله استانی هر رشته از 32 استان کشور، حضور دارند.
هفتمین جشنواره سراسری قرآن " مدهامتان " از (3 تا 6 آبان ) سال جاری در استان زنجان برگزار می شود.
زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد زنجان از برگزاری هفتمین جشنواره سراسری قرآن "مدهامتان" با حضور ۳۰۰ فعال قرآنی از سراسر کشور در آبان سال جاری خبر داد.
