اوقات فراغت دانش آموزان آملی در60 مدرسه پر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر لطفی عصر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی اوقات فراغت شهرستان، به افزایش حدود 10درصدی تعداد پایگاههای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزی در شهرستان آمل اشاره کرد.

وی گفت: امسال در مجموع حدود 50 پایگاههای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزی در مدارس و10پایگاه در هنرستانهای شهرستان آمل راه اندازی شده که این تعداد در سال گذشته حدود 44 پایگاه بوده است.

وی افزود: اهدف مهم این طرح رشد همه جانبه فعالیتهای مختلف دانش آموزان، شناسایی استعدادهای آنان، ارتقاء سطح علمی وهنری و تقویت روحیه خود باوری، همیاری و مسئولیت پذیری است.

رئیس اداره آموزش و پرورش آمل تصریح کرد: پیش بینی می شود بیش از 10 هزار دانش آموز پایه های مختلف تحصیلی آمل امسال در پایگاه های غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزی این شهرستان شرکت کنند.

لطفی ادامه داد: همه کانون های فرهنگی و تربیتی، دارالقرآن، پژوهش سرای دانش آموزی و اماکن ورزشی برای غنی سازی اوقاقت فراغت دانش آموزان آماده شده است.

وی اظهار داشت: باید برای تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان، برنامه ریزی اصولی داشت و همه دستگاههای متولی به آموزش و پرورش کمک کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش آمل برلزوم استفاده بهینه از وقت دانش آموزان در اوقات فراغت آنان تاکید کرد وادامه داد: کسانی که فرصت سوزی می کنند، انسان‌هایی غافل هستند.

لطفی با اشاره به اینکه در ایام تابستان همه دستگاه های فرهنگی به نوعی در پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان به ایجاد پایگاه های مختلف فرهنگی و ورزشی اقدام می کنند افزود: در این بین دغدغه های خانواده ها بیش از مسئولان است و به نوعی مسئولان و متولیان این بخش اهتمام و توجه جدی نسبت به برنامه های پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان داشته باشند.

شهرستان حدود 400هزار نفری آمل بیش از 61 هزار دانش آموز دارد.