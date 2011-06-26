جنبش ضد تروریسم با شرکت کشورهای قربانی ترور شکل گیرد

پرویز سروری نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور بیش از ‏هشتاد کشور در اولین اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم در تهران، اظهار داشت: این اجلاس به تمام کشورهای دنیا اعلام کرد ایران پیشتاز مبارزه با ‏تروریسم است و آمریکا و رژیم صهیونیستی مولد تروریسم در جهان هستند.‏

رئیس کمیته امنیت داخلی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد : نکته مهم در این اجلاس که ‏رهبری نیز در پیامشان به آن اشاره داشتند، تبیین ادبیات مبتنی برتروریسم و تعریف روشن ودقیق ‏از این پدیده شوم است.‏

حمایت بی امان آمریکاییها از منافقین

سروری افزود: تروریسم خواندن لبنان وحماس از سوی آمریکاییها به واسطه مقاومت در مقابل ‏تجاوز صهیونیست ها در حالی مطرح می شود که حمایت های آشکار این کشورهارا از رژیم ‏صهیونیستی در مقابل مردم مظلوم فلسطین وغزه شاهد هستیم. ‏



نماینده مردم تهران با خطرناک خواندن پدیده تروریست دولتی خاطر نشان کرد : تروریسم دولتی ‏خطرناک ترین نوع تروریسم بوده چراکه مدیریت آنها از سوی کشورهای آمریکا واسرائیل برای ‏نفوز ، تجاوز و ترور در سایر کشورها است.



سروری با بیان اینکه ایران به عنوان کشوری که حدود 14 هزار شهید را در راه مقابله با گروه ‏نفاق ( منافقین) تقدیم کرده است اظهار داشت: این اتفاق بزرگ در حالی رخ می دهد که در بهت ‏وتعجب دنیا منافقین از بلک لیست آمریکاییها خارج شده واز حمایت بی امان آنها برخوردار ‏هستند.

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تشکیل یک جنبش جهانی علیه تروریسم

این نماینده مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر استمرار برگزاری این اجلاس در سالهای آینده ‏وتاثیر گذاری آن در مجامع بین المللی گفت: برای اثر گزاری بیشتر و استمرار در برگذاری این ‏جلسات باید کشورهایی که قربانی این پدیده شیطانی ، تروریسم هستند و طعم تلخ آن را چشیده اند ‏به عنوان هسته مرکزی این اجلاس معرفی شوند و یک جنبش جهانی علیه تروریسم با حضور ‏کشورهایی قربانی مثل ایران، عراق، افغانستان، لبنان و سایر کشورهایی که در معرض این ‏پدیده شیطانی هستند و حساسیت ودرک لازم برای تحرک در این خصوص را دارند شکل بگیرد.‏



عضو کمیسیون امنیت ملی در آخر با ارائه پیش نهادی به این اجلاس وشرکت کنندگان در آن گفت ‏‏: این اجلاس باید مصوبه ای داشته باشد تا طبق آن کشورهایی که بدون قطعنامه سازمان ملل به ‏منظور تجاوز اقدام به حضور در کشورهای دیگر می کنند به عنوان تروریسم معرفی شده و ‏توسط محاکم بین المللی محاکمه شوند.

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در نشست افتتاحیه اجلاس بین المللی مبارزه جهانی علیه تروریسم که با حضور روسای ‏کشورهای ایران، عراق ، افغانستان ،‎ ‎پاکستان ، سودان و تاجیکستان و نمایندگان و مقامات عالی ‏رتبه 80 کشور و سازمان بین‏‎ ‎المللی کار خود را در سالن اجلاس سران آغاز کرد ایران به عنوان ‏میزبان دبیرخانه‎ ‎دائمی این اجلاس انتخاب شد‎.‎



همچنین با تصویب همه اعضای شرکت کننده در اجلاس مقرر شد تا اجلاس آینده مبارزه‎ ‎جهانی ‏علیه تروریسم سال آینده به میزبانی کشور عراق در بغداد برگزار شود‎.‎