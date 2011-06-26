جنبش ضد تروریسم با شرکت کشورهای قربانی ترور شکل گیرد

پرویز سروری نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور بیش از هشتاد کشور در اولین اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم در تهران، اظهار داشت: این اجلاس به تمام کشورهای دنیا اعلام کرد ایران پیشتاز مبارزه با تروریسم است و آمریکا و رژیم صهیونیستی مولد تروریسم در جهان هستند.
رئیس کمیته امنیت داخلی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد : نکته مهم در این اجلاس که رهبری نیز در پیامشان به آن اشاره داشتند، تبیین ادبیات مبتنی برتروریسم و تعریف روشن ودقیق از این پدیده شوم است.
حمایت بی امان آمریکاییها از منافقین
سروری افزود: تروریسم خواندن لبنان وحماس از سوی آمریکاییها به واسطه مقاومت در مقابل تجاوز صهیونیست ها در حالی مطرح می شود که حمایت های آشکار این کشورهارا از رژیم صهیونیستی در مقابل مردم مظلوم فلسطین وغزه شاهد هستیم.
نماینده مردم تهران با خطرناک خواندن پدیده تروریست دولتی خاطر نشان کرد : تروریسم دولتی خطرناک ترین نوع تروریسم بوده چراکه مدیریت آنها از سوی کشورهای آمریکا واسرائیل برای نفوز ، تجاوز و ترور در سایر کشورها است.
سروری با بیان اینکه ایران به عنوان کشوری که حدود 14 هزار شهید را در راه مقابله با گروه نفاق ( منافقین) تقدیم کرده است اظهار داشت: این اتفاق بزرگ در حالی رخ می دهد که در بهت وتعجب دنیا منافقین از بلک لیست آمریکاییها خارج شده واز حمایت بی امان آنها برخوردار هستند.
تشکیل یک جنبش جهانی علیه تروریسم
این نماینده مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر استمرار برگزاری این اجلاس در سالهای آینده وتاثیر گذاری آن در مجامع بین المللی گفت: برای اثر گزاری بیشتر و استمرار در برگذاری این جلسات باید کشورهایی که قربانی این پدیده شیطانی ، تروریسم هستند و طعم تلخ آن را چشیده اند به عنوان هسته مرکزی این اجلاس معرفی شوند و یک جنبش جهانی علیه تروریسم با حضور کشورهایی قربانی مثل ایران، عراق، افغانستان، لبنان و سایر کشورهایی که در معرض این پدیده شیطانی هستند و حساسیت ودرک لازم برای تحرک در این خصوص را دارند شکل بگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی در آخر با ارائه پیش نهادی به این اجلاس وشرکت کنندگان در آن گفت : این اجلاس باید مصوبه ای داشته باشد تا طبق آن کشورهایی که بدون قطعنامه سازمان ملل به منظور تجاوز اقدام به حضور در کشورهای دیگر می کنند به عنوان تروریسم معرفی شده و توسط محاکم بین المللی محاکمه شوند.
در نشست افتتاحیه اجلاس بین المللی مبارزه جهانی علیه تروریسم که با حضور روسای کشورهای ایران، عراق ، افغانستان ، پاکستان ، سودان و تاجیکستان و نمایندگان و مقامات عالی رتبه 80 کشور و سازمان بین المللی کار خود را در سالن اجلاس سران آغاز کرد ایران به عنوان میزبان دبیرخانه دائمی این اجلاس انتخاب شد.
همچنین با تصویب همه اعضای شرکت کننده در اجلاس مقرر شد تا اجلاس آینده مبارزه جهانی علیه تروریسم سال آینده به میزبانی کشور عراق در بغداد برگزار شود.
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