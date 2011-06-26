مردم مراقب بیماری تب کنگو باشند/ تاکید بر ذبح دام در کشتارگاه

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، از ابتلای 154 نفر به تب کریمه کنگو و مرگ 26 نفر از مبتلایان به این بیماری در کشور خبر داد.



ابتلای 154 نفر به بیماری تب کنگو در کشور در سال گذشته



دکتر محمدرضا شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال گذشته 154 مورد ابتلا به تب کریمه کنگو در کشور ثبت شد که 111 مورد آن در استان سیستان و بلوچستان بوده است.



وی با اشاره به 11 مورد مرگ و میر ناشی از تب کریمه کنگو در سیستان و بلوچستان، افزود: این بیماری از طریق کشتار غیربهداشتی دام های آلوده منتقل می شود.



شیرزادی با بیان اینکه انتقال این ویروس توسط کنه به دام ها منتقل می شود، ادامه داد: این بیماری در انسان از طریق ذبح غیرمجاز و غیربهداشتی دام آلوده و از طریق خون و ترشحات حامل ویروس منتقل می شود و حتی از انسان به انسان نیز قابل انتقال است.



رئیس اداره بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تب کریمه کنگو در فصول بهار و تابستان شیوع بیشتری دارد، در ارتباط با ورود دام های زنده به کشور گفت: چون واردات دام ها زیر نظر دامپزشکی است، موارد ابتلا به این بیماری در این قبیل دام ها کمتر است.

در این خصوص مدیر کل دامپزشکی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشاهده مواردی از ابتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کنگو در برخی از استان های کشور، گفت: تب کنگو از جمله بیماری های مشترک بین انسان و دام و یک بیماری عفونی است که از طریق خوردن و یا تماس با گوشت آلوده حاصل از ذبح دام های غیرمجاز منتقل می شود.



دکتر مهدی رفیعی همچنین با اشاره به احتمال بیشتر بروز بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در فصول گرم سال، گفت: مردم باید مراقب این بیماری باشند و به توصیه های بهداشتی عمل کنند.



بیماری تب کنگو در انسان دارای علائم شدیدی است



وی با بیان این که این بیماری در دام ها علائم خاصی را ندارد و دام ظاهر طبیعی دارد، تصریح کرد: در برخی موارد نیز دام به تب مختصری دچار می شود که قابل ردیابی نیست اما این بیماری در انسان دارای علائم شدیدی است.



در ادامه معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علائم این نوع بیماری در انسان گفت: این بیماری در انسان ابتدا دوران نهفته دارد و بعد از آن علائمی به شکل بیماری آنفولانزا همراه با سردرد، استخوان درد، ضعف و تب، حالت تهوع و استفراغ و ... در بدن بروز می کند.



دکتر مجید محمدیان اضافه کرد: از روز سوم خونریزی داخلی و یا از لثه، بینی، جای تزریق و ... شروع می‌شود که گاهی خونریزی در ظاهر مشخص نیست و بعد از دو یا سه روز به دلیل پائین آمدن پلاکت‌های خون، فرد دچار مرگ می‌‌شود.

احتمال انتقال بیماری از دام به انسان و انسان به انسان



وی با اشاره به راه های انتقال این بیماری به انسان بیان داشت:‌ گزش کنه آلوده، تماس با خون و یا گوشت دام مبتلا و تماس انسان به خون انسانی دیگری که مبتلا به این بیماری است، فرد را درگیر می کند.



معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان قم یادآور شد: افراد دامدار، افرادی که در محیط های روستایی زندگی می کنند، اشخاصی که برای ییلاق به روستاها سفر می‌کنند و در معرض گزش کنه قرار دارند، سلاخ و قصاب‌ها، همچنین افرادی که در ساعات اولیه ذبح، اقدام به خردکردن گوشت دام می کنند از جمله افرادی هستند که بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند.



وی ادامه داد: همچنین افرادی که در بیمارستان ها کار می کنند و با سرنگ و یا خون فرد مبتلا در تماس هستند، باید مراقب باشند و رعایت حفاظت فردی در تماس با بیمار مشکوک،‌ محتمل و قطعی را با استفاده از ماسک،‌دستکش،‌عینک،‌گان و...انجام دهند. کمااینکه در بیمارستان ها نیز افراد مبتلا و یا مشکوک به ابتلا در اتاق های ایزوله و جدا نگهداری می شوند.



تهیه دام از مراکز معتبر و ذبح آنها تنها در کشتارگاه ها



همچنین مدیر کل دامپزشکی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود در گفتگو با خبرنگار مهر آموزش و اطلاع رسانی را در پیشگیری از این نوع بیماری بسیار مهم خواند و افزود: افراد باید از کشتار غیر مجاز دام و خارج از کشتارگاه پرهیز کنند و حتی جهت ادای نزورات و ذبح دام در مراسمات مختلف مانند استقبال از حجاج، آنها را از مراکز معتبر تهیه و این کار در کشتارگاه ها انجام شود.



رفیعی همچنین بر رعایت مسائل بهداشتی در کشتارگاه ها نیز تاکید کرد و گفت: افرادی که اقدام به ذبح دام می کنند برای جلوگیری از تماس با خون و ترشحات دام ذبح شده باید از دستکش،ماسک، عینک و لباس استفاده کنند و از قرار دادن کارد و چاقوی خون آلود در دهان بپرهیزنند، همچنین محیط ذبح نیز باید کاملا بهداشتی باشد.

گوشت به صورت خنک شده و در هنگام مصرف کاملا پخته مصرف شود



وی با اشاره به مصرف گوشت تازه خام یا نیم پز حیوانات آلوده به عنوان یکی از راه های انتقال بیماری تب کریمه کنگو با انسان، بیان داشت: گوشت و یا احشا دام باید در مدت 24 ساعت اول بعد از ذبح در سردخانه یا یخچال نگهداری شود و در هنگام مصرف نیز کاملا پخته شود.



مدیرکل دامپزشکی قم اضافه کرد: در شرایط سرد، ph گوشت گوسفند بعد از خنک شدن از 7 به 6.2 و در مورد گوشت گاو از 7 به 5.8می رسد و در این صورت است که ویروس های آلوده در گوشت از بین می رود و باید توجه داشت که باید از مصرف خام و یا نیم پز جگر جدا پرهیز شود.



تاخیر در تشخیص و مراجعه به پزشک مرگ بیمار را به دنبال دارد



وی در خصوص درمان این بیماری نیز بیان داشت: اگر این بیماری در همان ابتدا از طریق فرد و یا نزدیکان با مشاهده علائم تشخیص داده شود و فرد به پزشک مراجعه کند با دارو قابل درمان است اما متاسفانه به دلیل این که در بعضی موارد، خونریزی قابل دید بیمار و یا مراقبین او نیست، تاخیری در تشخیص به وجود آمده و فرد در اثر خونریزی جان خود را از دست می دهد.

سم پاشی 80 درصد از محیط های روستایی استان قم علیه بیماری تب کنگو



رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در استان قم در خصوص پیشگیری از شیوع بیماری تب کریمه کنگوCCHFدر محیط های روستایی گفت: سم پاشی محیط های روستایی از جمله این اقدامات است و تا کنون اکثر روستاها و بخش‌های استان و مساحتی در حدود 70 تا 80 درصد محیط‌های روستایی تحت پوشش عملیات سم پاشی قرار گرفته است.



وی با اشاره به این که کار سم پاشی محیط های روستایی علیه بیماری تب کنگو از دو ماه قبل آغاز شده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود ظرف مدت 2 یا 3 هفته دیگر، کار سم پاشی به اتمام برسد.



مدیر کل دامپزشکی قم تصریح کرد: تا کنون برای این منظور هفت هزار لیتر سم به صورت رایگان برای سم پاشی سه میلیون متر مربع جایگاه های دامداری از سوی این اداره کل در اختیار گذاشته شده و حتی در برخی مناطق نیز هزینه دستمزد سم‌پاشی نیز به صورت رایگان بوده است.

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گفتگو: الهام رحیمی

