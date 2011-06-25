به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسفندیاری عصر شنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: توانمندسازی معلولان رویکرد اصلی این سازمان در سال جهاد اقتصادی است.

وی بیان کرد: برای تحقق این هدف طرحهای نهضت مسکن مددجویان، اشتغالزایی و بیمه مددجویان امسال در اولویت برنامه های این سازمان قرار دارد.

اسفندیاری اظهار داشت: اولویت سازمان بهزیستی کشور در زمینه پیشگیری از بروز انواع معلولیتها و توانمندسازی معلولان و مددجویان تحت حمایت با استان های محروم و کمتر برخوردار است.

وی همچنین عنوان کرد: امسال 11 هزار واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش این نهاد تحویل داده می شود و کلنگ احداث 70هزار واحد مسکونی هم بر زمین زده می شود.

اسفندیاری توسعه پوشش بیمه ای و اجرای بیمه تکمیلی معلولان را از دیگر سیاست های بهزیستی برای توانمندسازی مددجویان عنوان کرد و گفت: امسال 550 هزار نفر زیر پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرند.

سرپرست سازمان بهزیستی کشور گفت: از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها 55 هزار زن سرپرست خانوار از بیمه تکمیلی تامین اجتماعی بهره مند می شوند.

اسفندیاری همچنین یادآور شد: تاکنون یک میلیون و 800 هزار معلول در کشور شناسایی و مشخصات آنها در بانک اطلاعاتی این سازمان ثبت شده است.