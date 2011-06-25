تعطیلی اردوگاه اشرف منطبق با قانون اساسی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "جمعه العطوانی" ضمن تمجید از سخنان "جلال طالبانی" در نشست مبارزه با تروریسم در تهران گفت: سخنان رئیس جمهوری در نشست مبارزه با تروریسم درباره تصمیم عراق برای بستن اردوگاه اشرف در پایان سال جاری منطبق با قانون اساسی است.

وی افزود: مطابق قانون اساسی عراق وجود سازمانهای تروریستی و اینکه عراق سکویی برای حمله به کشورهای همسایه باشد ممنوع است.

العطوانی تصریح کرد: اتخاذ این موضع خواسته مردمی است که سالها با حضور این سازمان تروریستی مخالفند زیرا این سازمان جنایات زیادی علیه مردم عراق در دوره زمامداری رژیم سابق انجام داده است.

شایان ذکر است "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق در نشست مبارزه با تروریسم تهران از بسته شدن مقر منافقین در اواخر سال جاری خبر داد.