105 هزار واحد پلاکت در البرز تهیه شد

هما رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان حدود 45 هزار واحد به مصرف داخلی استان رسیده و بقیه نیز به سایر استانها رفته است.

این مسئول عنوان کرد: سال گذشته حدود 60 هزار واحد کیسه پلاکت که در استان البرز تولید شده بود، به چند استان دیگر از قبیل سیستان و بلوچستان، هرمزگان و برخی استانهای شمالی ارسال شد.

وی ادامه داد: استان البرز بیشتر از نیاز خود خون تولید می کند که بخش قابل توجهی از این امر ناشی از بالا بودن استقبال مردم استان از امر انتقال خون و علاقه آنها به اهدای خون است.

رمضانی یادآور شد: در این زمینه در سال 88 نسبت سال 87، 32 درصد افزایش و رشد داشته ایم ضمن اینکه در سال 89 نیز نسبت به 88، 39 درصد افزایش در این زمینه به وجود آمده است.

این مسئول اضافه کرد: این رشد بسیار مطلوب و قابل توجه بود و از استقبال مردم استان البرز نسبت به امر اهدای خون تاثیر گرفته است.

رمضانی افزود: به طور کلی البرز جایگاه خوبی در خصوص اهدای خون دارد که به همین دلیل از مردم نیکوکار این استان سپاسگزاریم و قدردان زحمات آنها هستیم.