جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت گازرسانی به مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها از ابتدای سالجاری تاکنون، گفت: در این مدت به طور متوسط روزانه 79 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به صنایع عمده تحویل شده است که بر این اساس، گازرسانی در این بخش با 11 درصد افزایش همراه بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در این مدت به طور میانگین 17 میلیون مترمکعب گاز به جایگاه‌های سی.ان.جی تحویل شده است، تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال گذشته به طور متوسط 13.7 میلیون متر مکعب گاز به جایگاه‌های سی.ان.جی تحویل داده شده است که میزان گازرسانی در این بخش، با 25 درصد افزایش روبرو بوده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه میزان تزریق گاز پالایش شده به مخازن نفتی ایران در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 132 درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون، به طور متوسط روزانه 12.5 میلیون مترمکعب گاز طبیعی شیرین‌سازی‌شده، به مخازن نفتی تزریق شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه میزان واردات و صادرات گاز ایران از ابتدای امسال تاکنون به ترتیب با 25 و دو درصد رشد همراه بوده است، بیان کرد: در این مدت روزانه 22.5 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد و حدود 24 میلیون متر مکعب گاز از ایران به کشورهای همسایه صادر شده است.

آخرین وضعیت گازرسانی به نیروگاهها در فصل بهار

وی در خصوص گازرسانی به نیروگاهها در سه ماهه نخست امسال، توضیح داد: فروردین ماه امسال برنامه گازرسانی به نیروگاه‌های کشور، به طور متوسط روزانه 108 میلیون متر مکعب بوده که در این مدت بیش از برنامه مصوب به این واحدها گاز طبیعی تحویل داده شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه اردیبهشت ماه سال‌جاری برنامه روزانه گازرسانی به نیروگاه‌ها 128 میلیون مترمکعب بوده است، تبیین کرد: در دومین ماه فصل بهار هم، به طور میانگین روزانه بالغ بر 135 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاهها ارسال شده است.

اوجی از کاهش روند گازرسانی به نیروگاههای کشور در خرداد ماه امسال خبر داد و افزود: در خرداد ماه امسال برنامه گازرسانی به نیروگاهها 140 میلیون متر مکعب در روز بوده که روزانه 128 میلیون متر مکعب گاز به به این بخش تحویل داده شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه عامل اصلی کاهش گازرسانی به نیروگاهها، آغاز تعمیرات اساسی و دوره‌ای پالایشگاهها و بخش‌های بالادستی صنعت گاز بوده است، گفت: انجام این تعمیرات برای تامین پایدار و مطمئن گاز مشترکان به ویژه در فصول پرمصرف و سرد سال ضروری به نظر می‌رسد.

معاون وزیر نفت به تاکید بر اینکه هم اکنون در تمامی نیروگاه‌های ایران، ذخایر قابل توجه سوخت مایع شامل نفت کوره و گازوئیل ذخیره‌سازی شده است، تصریح کرد: هم اکنون تمامی واحدهای نیروگاهی دوگانه سوز هستند، به طوری که علاوه بر استفاده از گاز طبیعی می‌توانند از فرآورده‌های نفتی هم استفاده کنند.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر مشکلی در تامین انرژی مورد نیاز نیروگاهها وجود ندارد، یادآور شد: در شرایط فعلی هیچ گونه کمبودی برای سوخت مورد نیاز نیروگاهها وجود ندارد؛ ضمن آنکه وضعیت ذخیره‌سازی سوخت مایع در نیروگاهها در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وضعیت گازرسانی به مشترکان در 93 روز نخست سال نوع مشترک میزان گازرسانی (میلیون مترمکعب) درصد رشد نیروگاه(فروردین) 108.2 مطابق برنامه نیروگاه (اردیبهشت) 135 10 درصد نیروگاه (خرداد) 140 - جایگاه سی.ان.جی 17 25 تزریق به مخازن نفت 12.5 132 واردات 22.5 25 صادرات 23.8 2 صنایع عمده 79 11



کمبود گاز عامل خاموشی برق نیست

این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر حدود 35 درصد گاز تولیدی کشور در نیروگاهها مورد استفاده قرار می‌گیرد، درباره برخی از گزارش‌ها مبنی قطع گاز یکی از نیروگاههای استان قم، اظهار داشت: نیروگاه برق قم به سه خط لوله گاز متصل بوده که یکی از خطوط دچار یک مشکل فنی می‌شود.

اوجی، ادامه داد: گاز مورد نیاز این نیروگاه‌ها با هماهنگی با مدیریت این واحد قطع شده است و قطع گاز، بدون اطلاع قبلی صحت ندارد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه وزارت نفت و یا کاهش گازرسانی را نباید عامل مشکل خاموشی در سطح شبکه سراسری برق عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایط فعلی هیچگونه مشکلی در تامین گاز مورد نیاز نیروگاهها وجود ندارد.