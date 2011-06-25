کم اطلاعی از قانون علت اصلی ارتکاب جرائم نیروهای نظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صیدی بعد از ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در اتاق مدیریت این سازمان برگزار شد، با اشاره به هفته قوه قضائیه اظهار داشت: کم اطلاعی از مقررات و قانون علت اصلی ارتکاب جرم توسط نیروهای نظامی است.



وی با اشاره به اینکه شورای استانی فرماندهان در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم هر سه ماه یکبار تشکیل می‌شود، گفت: ‌ فرماندهان ارشد ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی هر سه ماه یک بار در هر استانی با مسئولان سازمان قضایی در خصوص جرایم شایع در نیروهای مسلح بحث و گفتگو می‌کنند و راهکاری ارائه می‌شود.



آگاه سازی نیروهای نظامی نقش موثری در کاهش جرم دارد



وی با بیان اینکه آگاه سازی و آموزش نیروهای نظامی نقش موثری در کاهش جرم خواهد داشت اظهار داشت: توقیف، بازداشت و ورود غیر قانونی مامورین نیروی انتظامی بدون مجوز قضایی به حریم زندگی مردم جرم و دارای 6 ماه تا یک سال زندان است و کسی حق بد رفتاری با مردم را ندارند.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه یک افسر نیروی انتظامی با مردم بیشتر در ارتباط است باید یک حقوقدان نیز باشد.



سطح اطلاع حقوقی مردم بسیار پایین است



رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم با اشاره به اینکه سطح اطلاع حقوقی مردم بسیار پایین است، ابراز داشت: سطح آگاهی و بینش حقوقی مردم باید بالا رود که بخشی از اینکار بر عهده رسانه‌ها است.



وی افزود: سازمان قضایی در زمان رسیدگی به پرونده‌ها هیچ مشکل خاصی ندارد و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های زندانی کمتر از یک هفته و غیر زندانی یک ماه تا سه ماه است.



رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم ابراز داشت: سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجرای اصل ۱۷۲ قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم مربوط به نیروی انتظامی تشکیل شده است.



وی با اشاره به اینکه فلسفه وجودی سازمان قضایی به لحاظ تامین امنیت و آسایش برای شهروندان بسیار مهم است، گفت: با توجه به مسائل نیروی مسلح و پرونده‌های محرمانه افرادی که به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند تشکیل دادگاه ویژه برای نیروی مسلح پیش بینی شده است.



وی با بیان اینکه دادگاه ویژه برای نیروی مسلح از لحاظ تشکیلات با دادگستری تفاوتی ندارد، ابراز داشت: سازمان قضایی نیروهای مسلح دو وظیفه پیگیری و رسیدگی به وظایف قضایی و پیشگیری از وقوع جرم است.



رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح بدون اغراق در بین تمام دستگاه‌های نظام از لحاظ پیشگیری وقوع جرم مقام اول را کسب کرده است.



تشکیل مجمع استانی سبب کاهش ۳۰ درصدی جرم در بین نیروهای انتظامی شد



وی ادامه داد: از سال ۷۶ تا کنون ۵۰۰ مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است که در این مجمع فرمانده حفاظت و اطلاعات، نیروی انتظامی و مسئولین حقوقی استان حضور داشتند که علل و انگیزه ارتکاب جرم در بین نیروهای مسلح، آسیب زدایی و تعیین سطح کیفری جرم مورد بررسی قرار گرفته است.



رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم ابراز داشت: تشکیل مجمع استانی سبب کاهش ۳۰ درصدی جرم در بین نیروهای انتظامی شده است.

