به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، وزارت امور اسیران و آزادگان فلسطین با ارائه گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با شکنجه آورده است: شکنجه زندانیان در بند اسرائیل فقط به گرفتن اعتراف از آنها خلاصه نمی شود، بلکه برای لگدمال کردن کرامت و انسانیت آنهاست.

دراین گزارش ذکر شده است: نشانه بارز شکنجه های غیرانسانی اسرائیلی تصاویر گرفته شده به وسیله نظامیان است که نشان می دهد چشمان اسیران را بسته و با شرایط تحقیرآمیزی با آنها رفتار می کنند و به شکنجه اسیران فلسطینی افتخار می کنند.

گزارش فوق تاکید کرد: نظامیان اسرائیلی شیوه های غیر اخلاقی را علیه اسیران به کار می گیرند از جمله اینکه کودکان دربند را عریان و تهدید به هتک حرمت می کنند و کودکان را به شدت کتک می زنند. پزشکان اسرائیلی نیز با زیر پا گذاشتن سوگند حرفه ای خود به شکنجه اسیران فلسطینی می پردازند.

از سوی دیگر" فایز ابوعطیه" سخنگوی جنبش فتح گفت: نادیده گرفتن حقوق اسیران فلسطینی با قوانین بین المللی در تضاد است و توجه مجامع جهانی به گلعاد شالیت نشانه سیاست جانبدارانه این مجامع است.

وی ضمن درخواست از مجامع جهانی و سازمانهای بین المللی برای فشار علیه رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای کودک، سالخوردگان و بیماران افزود: اینکه جامعه جهانی به سرنوشت یک نظامی اسرائیلی علاقه زیادی نشان دهد اما از حقوق هفت هزار اسیر فلسطین غافل شود قابل درک نیست.