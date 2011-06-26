به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی شب شنبه در جشن دانش آموختگی یک هزار و 700 دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر از دانشجویانی که در این جشن دانش آموخته شدند درخواست کرد تا ارتباط خود را بعد از به اتمام رساندن دوران تحصیل با دانشگاه صنعتی امیرکبیر حفظ کنند.

وی گفت: دانشگاه امیرکبیر جامعه دانش آموختگانی دارد که در آن تلاش می کند ارتباط دانش آموختگان با دانشگاه حفظ شود و شما دانش آموختگان در این جامعه و در کنار دانشگاه خودتان بمانید. در جامعه دانش آموختگان تسهیلات رفاهی و دوره های آموزشی برای به روز کردن اطلاعات دانش آموختگان در اختیارشان قرار می گیرد.

به گفته رهایی، در دانشگاه امیرکبیر برای دانش آموختگان برنامه های متعددی فراهم شده است که از طریق آن، ارتباط صنعت با دانش آموختگان، دانشگاه و جامعه حفظ می شود.

رئیس دانشگاه امیرکبیر در ادامه سخنان خود خطاب به دانش آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تاکید کرد: شما جوانان این دانشگاه از میان نخبگان کشور برگزیده و با امید وارد جامعه حرفه ای شدید. از این به بعد هم باید با تمام توان خود در این جامعه حضور یابید.

رهایی در بخش دیگر سخنان خود خطاب به خانواده دانش آموختگان دانشگاه امیرکبیر گفت: فرزندان شما از حالا وارد محیط جدیدی از جامعه می شوند که شما والدین باید به آنها امید دهید زیرا آنها از نظر توان علمی شرایط خوبی دارند و باید اعتماد به نفس آنها را افزایش داد.

رهایی در ادامه صحبتهای خود به خانواده ها پیشنهاد داد تا زمینه ازدواج فرزندان خود را فراهم آورند و بستر خوبی را در این زمینه برای این دانش آموختگان فراهم آورند.

به گزارش مهر، روز گذشته یک هزار و 700 نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانش آموخته شدند.