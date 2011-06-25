خدمت به مردم بهانه ای برای عبور از قانون نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین یزدان پناه عصر شنبه در همایش یک روزه نحوه برگزاری معاملات شهرداری ها در جمع شهرداران، اعضای کمیسیون معاملات شهرداری ها، مدیران مالی، مسئولان امور قراردادها و نمایندگان شوراهای اسلامی استان قزوین اظهار داشت: وقتی مردم به عنوان ارباب رجوع به دستگاه های اجرایی مراجعه می کنند باید بسترهای مناسب برای پاسخگویی فراهم باشد.



وی افزود: عدم پاسخگویی و شفاف سازی و نیز عدم تکریم ارباب رجوع از سوی دستگاه ها موجب سردرگمی، معطلی مراجعین و بی اعتمادی مردم نسبت به نظام می شود.



وی یادآور شد: توجه به سرعت، دقت، صحت امور و ارتقای کیفی امور در دستگاه های اجرایی به ویژه در دستگاه های خدمت رسان از جمله مؤلفه های مدیریتی و مد نظر دستگاه نظارتی است.

مدیرکل بازرسی استان قزوین با بیان اینکه سرمایه اجتماعی وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی است یادآور شد: سرمایه اجتماعی در هر جامعه و سیستمی به شدت متأثر از عملکرد دستگاه های اجرایی آن است و اگر ما بخواهیم زمینه مشارکت هر چه بیشتر مردم را با شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی فراهم کنیم باید با مردم شفاف باشیم و با عمل به وعده هایی که دادیم زمینه اعتماد عمومی را ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: شهرداری ها و سازمانها باید تعهدات خودشان را نسبت به مردم به معنای واقعی انجام دهند و با اعمال مدیریت و تشکیل اتاق های فکر و کمیسیون های تخصصی تلاش کنند تا مسیرها و فرآیندهای اداری کوتاه شود.



یزدان پناه جدایی مدیران از مردم را یکی از آفات بزرگ سرمایه اجتماعی عنوان کرد و افزود: رشد اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار در گرو همراهی و پشتیبان سرمایه های اجتماعی است .

مدیرکل بازرسی استان قزوین هم چنین با اشاره به وظایف، اهداف و برنامه های سازمان بازرسی کل کشور هم گفت: دستگاه نظارتی به عنوان کمک و مُعین دستگاههای اجرایی در تلاش است تا با تأکید بر امر پیشگیری، نظارت به معنای واقعی در کشور تحقق پیدا کند.



وی اضافه کرد: نظارت بر عملکرد کمیسیون معاملات در دستگاههای اجرایی در دستور کار بازرسی استان قرار گرفته که امیدواریم خروجی این گونه جلسات آموزشی و کارشناسی موجب شناسایی آسیب ها و موانع، کاهش هزینه ها، اصلاح امور و اجرای صحیح قانون شود.



یزدان پناه اظهار داشت: اکثر شهرداراناستان ارتباط و تعامل خوبی با اداره کل بازرسی دارند و با سعه صدر بیشتر یاری گر دستگاه نظارتی در انجام وظایف محوله باشند.



این همایش آموزشی که رویکرد تحلیلی بر عملکرد شهرداری ها داشت با هماهنگی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین، توسط واحد آموزش اداره کل بازرسی استان برگزار شد.