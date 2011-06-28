عملیات مبارزه با سن غلات در شهرستان قزوین به پایان رسید

ولی گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین تصریح کرد: سن غلات یکی از مهمترین آفات در مزارع گندم و جو است که خسارت جبران ناپذیر کمی و کیفی به محصولات وارد می کند.

وی گفت: با تجهیز شبکه مراقبت دولتی و خصوصی به محض رسیدن سن به نرم مبارزه، اقدامات لازم جهت مبارزه با این آفت آغاز شد.

این مسئول اعلام کرد: در این راستا در سه هزار و 360 هکتار از اراضی علیه سن مادر و در هفت هزار و 25 هکتارعلیه پوره سن با سم دلتامترین سمپاشی شده است.

چگینی یادآور شد: سن مادر به محصولات گندم و جو خسارت کمی و پوره سن به این محصولات خسارت کیفی وارد می کند که این خسارت موجب کاهش کیفیت نان های تولیدی از این محصولات می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: استفاده از روش های پیشگیری می تواند در ارتقا کیفیت محصولات گندم و جو موثر باشد.

چگینی افزود: خودداری از کاشت گندم در مناطق و شیب های بالای 80 درصد، تناوب زراعی با محصولاتی نظیر جو، تغییر تاریخ کاشت به گونه ای که کاشت محصول به تاخیر نیفتد از دیگر راهکارها جهت پیشگیری از افزایش آفت سن بشمار می رود.



