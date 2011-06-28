  1. استانها
  2. قزوین
۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

عملیات مبارزه با سن غلات در شهرستان قزوین به پایان رسید

عملیات مبارزه با سن غلات در شهرستان قزوین به پایان رسید

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: عملیات مارزه با آفت سن غلات در مزارع گندم و جو شهرستان قزوین به پایان رسید.

ولی گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین تصریح کرد: سن غلات یکی از مهمترین آفات در مزارع گندم و جو است که خسارت جبران ناپذیر کمی و کیفی به محصولات وارد می کند.
 
وی گفت: با تجهیز شبکه مراقبت دولتی و خصوصی به محض رسیدن سن به نرم مبارزه، اقدامات لازم جهت مبارزه با این آفت آغاز شد.
 
این مسئول اعلام کرد: در این راستا در سه هزار و 360 هکتار از اراضی علیه سن مادر و در هفت هزار و 25 هکتارعلیه پوره سن با سم دلتامترین سمپاشی شده است.
 
چگینی یادآور شد: سن مادر به محصولات گندم و جو خسارت کمی و پوره سن به این محصولات خسارت کیفی وارد می کند که این خسارت موجب کاهش کیفیت نان های تولیدی از این محصولات می شود.
 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: استفاده از روش های پیشگیری می تواند در ارتقا کیفیت محصولات گندم و جو موثر باشد.
 
چگینی افزود: خودداری از کاشت گندم در مناطق و شیب های بالای 80 درصد، تناوب زراعی با محصولاتی نظیر جو، تغییر تاریخ کاشت به گونه ای که کاشت محصول به تاخیر نیفتد از دیگر راهکارها جهت پیشگیری از افزایش آفت سن بشمار می رود.

 
کد مطلب 1344067

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها