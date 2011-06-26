"صنوف کوچک"رکورددار پرونده اختلاف/ پایان قرارداد؛ آغاز دعوا

به گزارش خبرنگار مهر، شفاف نبودن قراردادهای کاری بین کارگر و کارفرما، خروج از تعهدات قرارداد از سوی هر یک از طرفین، ایجاد شرایط نارضایتی از سوی نیروی کار در زمینه‌های حقوق و دستمزد، بیمه و عیدی و سنوات سالیانه و همچنین تلاش کارفرما برای افزایش ساعات کاری در قبال دستمزد ثابت و حتی کمتر؛ از دلایلی هستند که امروز در بازار کار کشور به شکل اختلافات کارگری و کارفرمایی بروز می‌کند.

نقطه شروع اختلاف کارگر و کارفرما

در واقع می‌توان گفت هرچقدر بنگاهی از شرایط آرمانی و مناسب خود دور شود و به سمت شرایط بحرانی، کاهش تولید و فروش و از دست دادن سهم بازار مناسب پیش برود، از آن سو در پرداخت حق و حقوق نیروی کار، اجرای مواد قانون کار و تنظیم قراردادهای کاری با نیروهای موجود به مشکل برخواهد خورد و دیگر امکان جذب نیروهای جدید را نخواهد داشت.

به بیان دیگر یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش پرونده‌های اختلاف کارگری و کارفرمایی در هیئت‌های حل اختلاف و سازش، ناشی از ناتوانی بنگاه‌ها در دستیابی به شرایط مطلوب و مناسب بوده که خود این موضوع به کاهش نرخ اشتغال و ورودی‌های بازار کار دامن می‌زند و در نتیجه سایه بیکاری در فضای اقتصادی کشور می‌ماند.

نشانی از کاهش پرونده نیست

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر و در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر نشانه‌هایی از کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی ناشی از رونق در فضای بازار کشور مشاهده می‌شود، گفت: پرونده‌هایی که هیئت‌های سازش در شرایط فعلی بررسی می‌کنند، به هیچ وجه سبکتر از گذشته نشده است.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: علاوه بر این دوره بررسی و نتیجه گیری پرونده ها نیز از یکماه به 40 روز افزایش یافته است که این موضوع نمی تواند نشانه خوبی از بازار کار و اشتغال باشد. به صورت کلی در ماه های گذشته نه تنها دوره بررسی پرونده های اختلاف کوتاه نشده است بلکه بر آن افزوده شد.

دهقان کیا ادامه داد: اگر ما واقعیت ها را در خصوص موانع و مشکلات بازار کار مطرح کنیم، تصمیم گیران در شرایط بهتری قادر به تصمیم گیری خواهند بود.

افزایش دوره بررسی پرونده‎ها

این مقام مسئول کارگری، بیان داشت: در حال حاضر فقط به بیان آمار ورودی اشتغال پرداخته می شود و در زمینه خروجی ها و به اصطلاح اخراجی های بازار کار سخنی به میان نمی آید. البته در 3 ماه گذشته از سال نیز آماری از وضعیت اشتغال و جذب نیروی جدید در بازار کار کشور ارائه نشده است.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، تاکید کرد: با توجه به اینکه 3 ماه از سال را از دست داده ایم و با شرایط فعلی به نظر نمی رسد در ماه های آینده بتوانیم به آمار دولت در اشتغال زایی جدید برسیم، حال اگر توانستیم همین میزان اشتغال موجود را نیز حفظ کنیم باید سجده شکر بجا بیاوریم.

وی با اشاره به مشکلات و مسائل ناشی از نقدینگی در بنگاه ها به ویژه واحدهای بزرگ کشور، خاطر نشان کرد: بررسی روزانه پرونده های اختلاف کارگری و کارفرمایی نشان می دهد که هم اکنون بیشترین مشکل و اختلاف بین شرکای اجتماعی در زمانی رخ می دهد که قراردادهای همکاری آنها به اتمام می رسد.

اتمام قرارداد؛ آغاز اختلاف

دهقان کیا گفت: بسیاری از واحدهای کوچک و صنوف به دلیل مشکلاتی که در تولید دارند، قادر به تمدید بسیاری از قراردادهای خود نیستند و به نوعی پس از یک دوره همکاری با نیروی خود قطع همکاری می کنند و این موضوع خوشایند کارگر نیست در نتیجه به اختلاف و طرح شکایت می انجامد.

این مقام مسئول کارگری، تصریح کرد: در سال گذشته آمارهای متفاوتی از نرخ رشد اقتصادی ارائه شد که هیچ یک نمی توانست 1 میلیون و 770 هزار شغل ایجاد کند، پس اگر ایجاد اشتغال از فرمول دیگری پیروی می کند باید اعلام شود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این خصوص که هم اکنون بیشترین اختلافات و پرونده های دعاوی بین کارگر و کارفرما در چه موضوعات و بخش هایی شکل می گیرد، اظهار داشت: صنوف کوچک و کارگاه ها در حال حاضر بیشترین مسائل حواشی را با نیروهای خود پیدا می کنند.

صنوف کوچک، کانون دعوا

وی همچنین اتمام قراردادها را شروعی برای تشکیل پرونده بین کارگر و کارفرما دانست و تاکید کرد: در این زمان کارگران انتظار دارند که قرارداد آنها تمدید شود و حتی ممکن است در زمان اشتغال به کار با حق و حقوق کمترین نیز کار کرده باشند اما وقتی می بینند که اخراج شده اند، نسبت به دریافت مطالبات قانونی خود اقدام می کنند.

دهقان کیا خاطر نشان کرد: البته استفاده از بیمه بیکاری، مهم ترین انگیزه نیروهایی است که در زمان از دست دادن شغل خود طرح دعوا می کنند ولی فقط آنهایی می توانند از ببیمه بیکاری استفاده کنند که از آخرین اشتغال به کار آنها یکسال گذشته باشد اما عیدی و سنوات به میزان ماه هایی که نیرو مشغول به کار بوده است محاسبه و قابل پرداخت است.

به گفته این مقام مسئول کارگری، ممکن است برخی از پرونده ها حتی از 40 روز نیز بیشتر زمان صرف کند که آن هم مربوط به اعتراض طرفین به صدور رای اولیه هیئت های حل اختلاف است که پرونده ها را وارد مراحل دیگری مانند نیاز به بررسی دیوان عدالت اداری نیز می کند.