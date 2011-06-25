به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول مهدی یار بعد از شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این طرح با هدف ارتقاء سطح فکری و رشد جامع طلاب و آمادگی لازم برای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه از دوم تیرماه آغاز شده و به مدت 20 روز در مشهد مقدس برگزار می شود.



مسئول برگزاری دوره مقدماتی طرح جامع ولایت اظهار داشت: برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی متنوعی در این مدت برای طلاب در نظر گرفته شده است که شامل روزانه 5 ساعت آموزش و دو ساعت پژوهش خواهد بود و بقیه ساعات نیز به برنامه‌های فرهنگی اختصاص خواهد داشت.



مباحث آموزشی طرح ولایت



وی در خصوص موضوعات برنامه های آموزشی این اردو ابراز داشت: موضوعات تاریخ جنگ تحمیلی، مفاهیم و واژه‌های اخلاقی، مذاهب و فرق اسلامی، ادیان، شبهات اعتقادی روز، شیوه های جذب جوانان، روش تدریس و شیوه بیان اعتقادات، تاریخ حدیث، آداب معاشرت، حوزه و روحانیت از دیدگاه رهبری و مهدویت در این کلاس ها ارائه خواهند شد.



حجت الاسلام مهدی یار با اشاره به استفاده از اساتید مجرب حوزه های علمیه قم و مشهد در برنامه‌های آموزشی این اردو افزود: طلاب حاضر در این اردو از حجج اسلام و المسلمین هاشمی، بهشتی مهر، انواری، عظیمی و عالم زاده نوری که در طول برگزاری دوره نیز با ستاد ولایت همکاری خوبی داشته اند، بهره کافی را خواهند برد.



وی برنامه های پژوهشی این اردو را نیز شامل مباحث مهدویت و علوم قرآنی عنوان کرد و گفت: فعالیت های پژوهشی به تناسب گروه ها و موضوعات مطرح شده در طرح جامع ولایت صورت خواهند گرفت.



مسئول برگزاری دوره مقدماتی طرح جامع ولایت ضمن اعلام اینکه دیدار با برخی مراجع و بزرگان دینی که در مشهد مقدس حضور دارند از برنامه های فرهنگی این اردو می‌باشد، ابراز داشت: برنامه‌های مناسبتی و معنوی شامل قرائت قرآن، زیارات و ادعیه، بازدید از مجموعه‌های تاریخی، مذهبی و فرهنگسراها و برنامه‌های ورزشی شامل شنا و تیراندازی از عمده برنامه‌های فرهنگی این دوره خواهند بود.



به گفته حجت الاسلام مهدی یار، ستاد علمی و فرهنگی ولایت که تا سال 1384، یازده اردوی تابستانه را برای طلاب برگزار کرده بود، از سال 1386 تاکنون نیز چهار اردو را پس از پایان سال تحصیلی مدارس حوزه علمیه و کلاس های دوره ولایت برگزار کرده است.