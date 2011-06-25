به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عطایی با بیان اینکه در راستای برخورد قاطع با هرگونه تجاوزات مرزی و قاچاق مواد مخدر در طول نوار مرزی ، مرزبانان هنگ مرزی زابل مستقر در گروهانهای" زهک" و "قرقری" موفق به کشف مقادیرقابل توجهی از انواع مواد مخدر شدند گفت: مرزبانان این هنگ ، پس از کسب خبری مبنی بر ورود سوداگران مرگ به داخل خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران بلافاصله تدابیر لازم در جهت متوقف کردن آنان را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: گشت موتوری مرزبانان این هنگ حین کنترل نوار مرز به یک دستگاه خودروی وانت حامل مواد مخدر که قصد انتقال مواد به خاک کشورمان را داشتند برخورد و دستور ایست صادر کردند اما آنان بلافاصله شروع به تیراندازی کردند.

معاون هماهنگ کننده مرزبانی ناجا تصریح کرد: قاچاقچیان موادمخدر که عرصه را بر خود تنگ دیدند با توجه به تاریکی شب و رها کردن خودرو و محموله مواد مخدر از محل متواری شدند.

سردار عطایی تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو یک تن و 104 کیلوگرم تریاک و 18 کیلوگرم کراک کشف و ضبط شد.

