شاخص های افق ۵ ساله دانشگاه آزاد در جلسه هیئت موسس تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین اجلاس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.

در این جلسه که در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد برخی شاخص های برنامه ۵ ساله دانشگاه آزاد اسلامی در افق ۱۳۹۴ با حضور رئیس هیئت موسس تصویب شد .

متن کامل این مصوبات به نقل از دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی بدین شرح است :

در ادامه تصویب شاخص‌های کمّی و کیفی و اهداف کلان برنامه ۵ ساله دانشگاه در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی تا افق ۱۴۰۴، شاخص‌های جدید شامل رشد تعداد اساتید، دانشیاران، استادان و مربیان دانشگاه آزاد اسلامی و نسبت تعداد دانشجو به هیئت علمی به تصویب رسید.

براساس این مصوبه سالیانه برای اساتید ۲۷% ، برای دانشیاران ۳۲% ، برای استادیاران ۳۰% و برای مربیان ۱۰% رشد سالیانه تعیین شد. به طوری که با توجه به تعیین شاخص‌های دانشجویی، نسبت دانشجو به هیئت علمی در سال آخر برنامه پنج ساله پنجم دانشگاه یعنی سال ۱۳۹۴ به عدد ۳۲ خواهد رسید.

همچنین شاخص‌های فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه، شامل مسابقات قرآن و عترت، تعداد مساجدی که در برنامه پنج ساله ساخته خواهد شد، تعداد کانون‌های فرهنگی، طرح‌های پژوهشی، مقالات، مجلات علمی، پایان‌ نامه‌های دانشجویی و کتاب‌های تألیف و ترجمه شده با موضوعات فرهنگی مطرح و مقرر شد در هر مورد، متناسب با جمعیت دانشجویی هر واحد، در برنامه پنج ساله دانشگاه برنامه‌ ریزی شود و درصد معینی نیز از بودجه دانشگاه به توسعه فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تخصیص یابد.

کلیات آیین ‌نامه مراحل تأسیس واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در خارج از کشور مطرح و با اصلاحاتی به تصویب رسید و مقرر شد برای تأسیس هر واحد دانشگاه آزاد در خارج از کشور، با تهیه یک جدول امتیازبندی و با تطبیق شرایط تأسیس در هر کشور، با امتیازات مذکور برنامه‌ریزی و مراتب تأسیس هر واحد با توجه به امتیازات مکتسبه در هیئت مؤسس مطرح شود.