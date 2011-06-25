به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدینژاد عصر امروز شنبه در حاشیه اجلاس بین المللی مبارزه جهانی با تروریسم در دیدار وزیر خارجه لبنان، دو کشور را دارای روابط و پیوندهای عمیق و مستحکم دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران به دنبال افزایش هر چه بیشتر مناسبات و همکاری های خود با لبنان است.
وی همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در اجرا و اتمام موافقت نامه های مشترک بین دو کشور، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تمام موافقتنامه های دو جانبه با لبنان را به سرعت اجرایی کند.
رئیس جمهور در ادامه با اظهار خرسندی از تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان اظهار امیدواری کرد این کشور به سرعت در مسیر آبادانی و اقتدار پیش برود.
احمدینژاد تصریح کرد: ایران همواره در کنار مردم لبنان خواهد ایستاد و بدون تردید آینده از آن ماست و دشمنان در آن جایی نخواهند داشت.
وزیر خارجه لبنان نیز در این دیدار روابط دو کشور را رو به گسترش و رضایت بخش دانست و گفت: مردم لبنان هیچگاه کمک های ملت ایران را که همواره در شرایط سخت و دشوار از آن برخودار بوده را هرگز فراموش نخواهد کرد.
وی با تاکید بر استفاده از همه وضعیت ها برای گسترش روز افزون روابط دو کشور اظهار داشت: لبنان از هیچ کوششی در جهت افزایش سطح همکاری و مناسبات خود با ایران فروگذار نخواهد کرد.
وزیر خارجه لبنان با اشاره به چالش ها و مناقشات در منطقه و تلاش دشمنان برای ایجاد تنش در لبنان اظهار داشت: لبنان برای فائق آمدن به مسائل و مشکلات پیش رو به دنبال ایجاد روابط و همکاری های منطقهای گسترده تر و پیوندهای عمیق با جمهوری اسلامی ایران است.
دیدار وزیر خارجه ترکمنستان
همچنین محمود احمدینژاد در حاشیه اجلاس بینالمللی مبارزه جهانی با تروریسم در دیدار معاون رئیس کابینه و وزیر خارجه ترکمنستان خاطر نشان کرد: تروریسم و مواد مخدر دو روی یک سکه هستند و خطر بزرگی برای تمامی بشریت به شمار میروند که باید با همکاری و مشارکت همگانی در جهت از بین بردن آن گام برداشت و در این میان ایران و ترکمنستان میتوانند نقش مؤثر و سازندهای داشته باشند.
رئیسجمهور همچنین روابط دو کشور را برادرانه و ویژه دانست و گفت: همکاریهای دو کشور در زمینههای مختلف روند روزافزون و پرشتابی پیدا کرده است که میتواند الگویی برای همکاریهای دوجانبه و منطقهای باشد.
احمدینژاد همچنین سرعت بخشیدن به تکمیل خط آهن ترکمنستان، قزاقستان و ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت: بهرهبرداری از این خط آهن می تواند تاثیر بسزایی در افزایش سطح همکاریهای کشورهای منطقه داشته باشد.
معاون رئیس کابینه و وزیر خارجه ترکمنستان در این دیدار با رضایتبخش دانستن همکاریهای برادرانه و دوستانه دو کشور اظهار داشت: ترکمنستان مایل است روابط واقعاً برادرانهای که بین دو کشور حاکم است را هر چه بیشتر افزایش دهد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت و تاثیر همکاریهای منطقهای دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم و کنترل قاچاق مواد مخدر گفت: ایران و ترکمنستان با همکاری های خود می توانند در راستای تامین صلح، امنیت و رفاه دو ملت و ملت های منطقه گامهای بلندی بردارند.
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