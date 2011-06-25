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۴ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۵

تا پایان سال/

797 پروژه نیمه تمام در اردبیل به پایان می رسد

797 پروژه نیمه تمام در اردبیل به پایان می رسد

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: امسال با مدیریت صحیح عملیات اجرایی 797 پروژه نیمه تمام با رعایت اصول کیفی به اتمام می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه عمرانی استان اردبیل اظهار داشت: در سطح استان اردبیل هیچ پروژه ای قبل از تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام شروع نخواهد شد و عدالت هم این را ایجاب می کند که خواسته های مردم برآورده شود.

وی اعتبار عمرانی استان را در سال جاری 109 میلیارد و 343 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: برای استفاده درست از این میزان اعتبار تیم های منسجم با حضور کارشناسان حوزه عمرانی و دستگاه های مرتبط جهت کنترل و نظارت دقیق از پیشرفت پروژه های عمرانی تشکیل شده است.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل اظهار داشت: تیم اول وظیفه نظارت به پروژه های در دست اجرای شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار، مشکین شهر و گرمی را برعهده دارد.

بیگدلو اعلام کرد: تیم دوم نیز از 120  پروژه خلخال و 77 پروژه در دست اجرای شهرستان کوثر بازید و نظارت می کند.

وی اضافه کرد : تیم سوم نیز از پروژه های شهرستانهای نیر با 50 پروژه، نمین با 70 پروژه و سرعین با 30 پروژه و اردبیل با 150 پروژه بازدید به عمل می آورد .

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت تشکیل این کمیته زیر بنایی بیان کرد: در هر فصل کاری مردم حق دارند تا نسبت به کمیت و کیفیت و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی آگاهی یابند.

بیگدلو یادآور شد: پیشرفت و اجرای پروژه های عمرانی استان در سایه تشکیل این کمیته زیر بنایی و تخصیص اعتبار است.

وی با اشاره به پیشرفت کار پروژه های سد سازی در دست اجرای استان، عنوان کرد: در زمان اجرای سدها باید تمامی جوانب از نظر فنی و مهندسی برای بالا بردن راندمان کار در اولویت قرار گیرد.

کد مطلب 1344097

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