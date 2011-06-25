797 پروژه نیمه تمام در اردبیل به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه عمرانی استان اردبیل اظهار داشت: در سطح استان اردبیل هیچ پروژه ای قبل از تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام شروع نخواهد شد و عدالت هم این را ایجاب می کند که خواسته های مردم برآورده شود.

وی اعتبار عمرانی استان را در سال جاری 109 میلیارد و 343 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: برای استفاده درست از این میزان اعتبار تیم های منسجم با حضور کارشناسان حوزه عمرانی و دستگاه های مرتبط جهت کنترل و نظارت دقیق از پیشرفت پروژه های عمرانی تشکیل شده است.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل اظهار داشت: تیم اول وظیفه نظارت به پروژه های در دست اجرای شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار، مشکین شهر و گرمی را برعهده دارد.

بیگدلو اعلام کرد: تیم دوم نیز از 120 پروژه خلخال و 77 پروژه در دست اجرای شهرستان کوثر بازید و نظارت می کند.

وی اضافه کرد : تیم سوم نیز از پروژه های شهرستانهای نیر با 50 پروژه، نمین با 70 پروژه و سرعین با 30 پروژه و اردبیل با 150 پروژه بازدید به عمل می آورد .

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت تشکیل این کمیته زیر بنایی بیان کرد: در هر فصل کاری مردم حق دارند تا نسبت به کمیت و کیفیت و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی آگاهی یابند.

بیگدلو یادآور شد: پیشرفت و اجرای پروژه های عمرانی استان در سایه تشکیل این کمیته زیر بنایی و تخصیص اعتبار است.

وی با اشاره به پیشرفت کار پروژه های سد سازی در دست اجرای استان، عنوان کرد: در زمان اجرای سدها باید تمامی جوانب از نظر فنی و مهندسی برای بالا بردن راندمان کار در اولویت قرار گیرد.