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۵ تیر ۱۳۹۰، ۸:۵۹

کوثری در گفتگو با مهر:‏

مهمترین وظیفه اجلاس تهران تعریف دقیق و روشن از تروریسم است‏

مهمترین وظیفه اجلاس تهران تعریف دقیق و روشن از تروریسم است‏

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اجلاس مبارزه با تروریسم را ‏عاملی برای آگاهی ملت ها و افزایش بصیرت در بین مردم جهان به منظور شناخت قربانیان ‏اصلی وپرورش دهندگان این پدیده شوم دانست.

اسماعیل کوثری  در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به برگزاری نخستین ‏اجلاس مبارزه با تروریسم در تهران خاطر نشان کرد :  برگزاری این اجلاس باعث آگاهی مردم ‏کشورها از جنایات و شفاف سازی مبنی بر حمایت برخی کشورها و در عوض مقابله با تروریسم  خواهد شد.‏

وی خاطرنشان کرد : رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا  با تصمیم حمله به بیست و دو ‏کشور دنیا به منظور از بین بردن تروریسم به کشورهایی مانند عراق وافغانستان لشکرکشی کرد ‏که با گذشت چندین سال ازتجاوز به این کشورها شاهد کشته شدن عده ای بی گناه وادامه فعالیت ‏گروه های  القاعده وطالبان هستیم.‏

این عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به برخورد دوگانه غربی ها با تروریسم افزود: یکی از ‏وظایف مهم این اجلاس در این سطح جهانی و با حضور سران بیش هشتاد کشورجهان معرفی ‏دقیق وروشن از تروریسم  است.‏

کوثری ضمن اشاره به اینکه این اجلاس سال بعد در عراق برگزار می شود، گفت : کشورهای قربانی ‏تروریسم باید با جدی گرفتن این اجلاس وبرنامه های آتی آن جدیت خود را به منظور مقابله با این ‏پدیده شیطانی به جهانیان نشان دهند تا شاهد تاثیر این جلسات در مجامع بین المللی و جامعه جهانی ‏باشیم. ‏

وی همچنین در خصوص اهمیت برگزاری این اجلاس اظهار داشت: اجلاس مبارزه با تروریسم ‏عاملی برای آگاهی ملت ها وافزایش بصیرت در بین مردم جهان به منظور شناخت قربانیان اصلی ‏وپرورش دهندگان این پدیده شوم خواهد بود .‏
کد مطلب 1344099

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