مهمترین وظیفه اجلاس تهران تعریف دقیق و روشن از تروریسم است‏

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به برگزاری نخستین اجلاس مبارزه با تروریسم در تهران خاطر نشان کرد : برگزاری این اجلاس باعث آگاهی مردم کشورها از جنایات و شفاف سازی مبنی بر حمایت برخی کشورها و در عوض مقابله با تروریسم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد : رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا با تصمیم حمله به بیست و دو کشور دنیا به منظور از بین بردن تروریسم به کشورهایی مانند عراق وافغانستان لشکرکشی کرد که با گذشت چندین سال ازتجاوز به این کشورها شاهد کشته شدن عده ای بی گناه وادامه فعالیت گروه های القاعده وطالبان هستیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به برخورد دوگانه غربی ها با تروریسم افزود: یکی از وظایف مهم این اجلاس در این سطح جهانی و با حضور سران بیش هشتاد کشورجهان معرفی دقیق وروشن از تروریسم است.
کوثری ضمن اشاره به اینکه این اجلاس سال بعد در عراق برگزار می شود، گفت : کشورهای قربانی تروریسم باید با جدی گرفتن این اجلاس وبرنامه های آتی آن جدیت خود را به منظور مقابله با این پدیده شیطانی به جهانیان نشان دهند تا شاهد تاثیر این جلسات در مجامع بین المللی و جامعه جهانی باشیم.
وی همچنین در خصوص اهمیت برگزاری این اجلاس اظهار داشت: اجلاس مبارزه با تروریسم عاملی برای آگاهی ملت ها وافزایش بصیرت در بین مردم جهان به منظور شناخت قربانیان اصلی وپرورش دهندگان این پدیده شوم خواهد بود .
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