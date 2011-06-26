مهمترین وظیفه اجلاس تهران تعریف دقیق و روشن از تروریسم است‏

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به برگزاری نخستین ‏اجلاس مبارزه با تروریسم در تهران خاطر نشان کرد : برگزاری این اجلاس باعث آگاهی مردم ‏کشورها از جنایات و شفاف سازی مبنی بر حمایت برخی کشورها و در عوض مقابله با تروریسم خواهد شد.‏

وی خاطرنشان کرد : رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا با تصمیم حمله به بیست و دو ‏کشور دنیا به منظور از بین بردن تروریسم به کشورهایی مانند عراق وافغانستان لشکرکشی کرد ‏که با گذشت چندین سال ازتجاوز به این کشورها شاهد کشته شدن عده ای بی گناه وادامه فعالیت ‏گروه های القاعده وطالبان هستیم.‏



این عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به برخورد دوگانه غربی ها با تروریسم افزود: یکی از ‏وظایف مهم این اجلاس در این سطح جهانی و با حضور سران بیش هشتاد کشورجهان معرفی ‏دقیق وروشن از تروریسم است.‏



کوثری ضمن اشاره به اینکه این اجلاس سال بعد در عراق برگزار می شود، گفت : کشورهای قربانی ‏تروریسم باید با جدی گرفتن این اجلاس وبرنامه های آتی آن جدیت خود را به منظور مقابله با این ‏پدیده شیطانی به جهانیان نشان دهند تا شاهد تاثیر این جلسات در مجامع بین المللی و جامعه جهانی ‏باشیم. ‏



وی همچنین در خصوص اهمیت برگزاری این اجلاس اظهار داشت: اجلاس مبارزه با تروریسم ‏عاملی برای آگاهی ملت ها وافزایش بصیرت در بین مردم جهان به منظور شناخت قربانیان اصلی ‏وپرورش دهندگان این پدیده شوم خواهد بود .‏