قضاوت از خطیرترین و حساس ترین مسئولیتهای اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در دیدار مسئولین قضایی و سازمانهای تابعه قوه قضائیه در سخنانی اظهار داشت: قضاوت از خطیرترین و حساسترین مسئولیتهای اجتماعی است و کیفیت اصلاح بخش اعظمی از امور مختلف جامعه به نحوه قضاوت قضات بستگی دارد.

وی با بیان اینکه در اسلام مسئله قضاوت و شخص قاضی از جایگاه رفیعی برخوردار است، یادآور شد: امروز به برکت نظام مقدس اسلامی ایران دستگاه قضایی ما برترین سیستم قضایی دنیا است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود به حادثه هفتم تیر اشاره کرد و اظهار داشت: حادثه هفتم تیر از جهتی یکی از تلخ ترین حوادث تاریخ انقلاب اسلامی محسوب می شود چرا که در آن جمعی از برجسته ترین چهره های نظام به شهادت رسیدند.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: در کنار تبعات ناگوار این حادثه ناگوار کشور و جامعه آن روز ایران توانست در مسیری صحیح دچار تحول شود.

وی با تاکید بر اینکه این حادثه مایه عبرت، ‌بیداری و بصیرت مردم ایران شد، بیان داشت: مردم ایران در پی این حادثه نسبت به قبل متحدتر شدند و جریان انحرافی و منافقانه آن روز را به خوبی شناخته و از آن برائت جستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: جاری شدن خون شهدای هفتم تیر نه تنها سبب انحطاط نظام نشد بلکه باعث بیداری و پایداری آن شده است.

وی در ادامه سخنان خود به برخی از وظایف دستگاه قضایی اشاره کرد و یادآور شد: مهمترین خواسته مردم از دستگاه قضایی برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسدان و متجاوزان به حریم جامعه است.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: قضات ما می بایست به هنگام مواجهه با جرم حکم خداوند را با قاطعیت و صلابت اجرا کنند تا امنیت عمومی برقرار و رضایت مردم حاصل شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان یادآور شد: احکام صادره از سوی قضات باید به شکلی باشند که اقتدار و قانون مندی قوه قضائیه به روشنی مشاهده شود.