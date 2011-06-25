متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در لرستان نصف میانگین کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بدری در دیدار مسئولان قضایی و سازمانهای تابعه قوه قضائیه با نماینده ولی فقیه در لرستان در سخنانی اظهار داشت: هفتم تیرماه یادآور از خود گذشتگی کسانی است که در تداوم انقلاب و بیداری مردم نقش بسزایی داشته اند.

وی با تاکید بر اینکه شهدای گرانقدر بهشتی و مطهری از بزرگترین نظریه پردازان تاریخ انقلاب محسوب می شوند، افزود: از انقلابی که با خون این عزیزان آبیاری شده است باید با همه توان پشتیبانی کرد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان به وضعیت حاکم بر مجموعه قضایی استان، اظهار داشت: سالانه حدود 89 هزارپرونده در دادگستری های استان لرستان مورد رسیدگی قرار می گیرند و این در حالیست که تقریبا دو برابر این تعداد پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار می گیرند.

بدری اثر بخشی شوراها در روند رسیدگی به پرونده ها را مهم ارزیابی کرد و افزود: شوراهای حل اختلاف توانسته اند 40 درصد پرونده ها را با روش صلح و سازش مختومه کنند.

وی بیانکرد: برغم تحول عمیق در حوزه های عمرانی و منابع انسانی در مجموعه قضایی استان اما با توجه به حجم بالای پرونده های مرجوعه لزوم توسعه همیشگی در این حوزه ها ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان عملکرد قضات استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با وجود مشکلات و سختی امر قضاوت خوشبختانه قضات استان توانسته اند عملکرد خوبی از خود به جای گذارده و در مسیر احقاق حقوق و در نتیجه کسب رضایت خداوند متعال و مردم گام بردارند.