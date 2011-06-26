مسعود هاشم زاده کشتی گیر فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اگر من به همراه قاسم رضایی برای حضور در مسابقات انتخابی آذربایجان از فدراسیون رخصت گرفته ایم به این علت بوده که احترام ها حفظ شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که توانستم برای تیم ملی کشتی کشورم راهی میدان شدم اما حالا که دیگر تیم ملی و محمد بنا من را نمی خواهند، می خواهم برای آذربایجانی ها کشتی بگیرم.

هاشم زاده تصریح کرد:‌ برای حضور در ترکیب آذربایجانی ها از ما رضایت نامه ای نمی خواهند و تنها مسئله مورد نیاز 2 سال دوری از تیم ملی مبداء هر قهرمان است تا بتواند برای کشور دیگری وارد میدان شود که من نیز پس از المپیک برای تیم ایران به میدان نرفته ام.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم که فدراسیون نشین ها اجازه دهند تا من برای آذربایجانی ها کشتی بگیرم.

صحبتهای مسعود هاشم زاده که در رقابتهای قهرمانی کشور آذربایجان در چند ماه گذشته به مقام قهرمانی دست یافته است، در حالی عنوان می شود که طبق قانون صریح فدراسیون جهانی کشتی فیلا یک کشتی گیر برای تغییر تابعیت نیازمند اخذ رضایتنامه از کشور مبداء است و گفته می شود فدراسیون کشتی پس از حواشی ایجاد شده پس از حضور سامان طهماسبی در کشور آذربایجان حاضر به دادن رضایتنامه به این کشتی گیر نیست.