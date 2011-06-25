کمبود سیلو در آبیک مشکل ساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بغدادی معاون عصر شنبه در جلسه کمیته هماهنگی خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان آبیک گفت: نبود سیلو باعث شده تا کشاورزان گندم مازاد بر نیاز خود را به سیلوهای استان البرز تحویل دهند و محصولات تولیدی استان جزو آمار استان البرز محاسبه شود.

معاون فرماندار آبیک تصریح کرد: با هماهنگی انجام شده امیدواریم تعاون روستایی در این زمینه همکاری کند تا این مشکل حل شود.

یوسفی نماینده اداره کل غله استان هم با تائید این مطلب افزود: با برنامه ریزی در سال جاری امیدواریم کشاورزان بتوانند گندم مازاد بر نیاز خود را به سیلوهای استان تحویل دهند.

ناطق معین الدین مدیر تعاون روستایی استان هم با بیان این که از زمان شروع خرید محصول کلزا تاکنون بیش از دو هزار تن محصول کشاورزان خریداری شده است، عنوان کرد: چهار مرکز خرید محصول کلزا در استان راه اندازی شده وتاکنون در مدت یک هفته بیش از دو هزار تن محصول خریداری شده است.

وی افزود: در پرداخت هزینه محصول هیچ مشکلی وجود ندارد و بلافاصله بعد از تائید لیست مبلغ خرید به حساب کشاورزان واریز می شود.

معین الدین از کشاورزان خواست با توجه به اینکه تعدادی از واسطه ها در حال خرید کلزا هستند مراقب باشند تا در محاسبه قیمتها ضرر نکنند و حاصل دست رنج خود را از طریق دلالان با قیمت نازل نفروشند.

این مسئول گفت: تعاون روستایی استان آماده خرید محصول کلزا و جو کشاورزان است و با همکاری با غله برای خرید گندم نیز آمادگی کامل داریم.